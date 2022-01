Hedda Stiernstedt: Större framtidstro än på länge

Sätter plus på livet just nu

Högsta betyg på framtidsplanerna – och kärlekslivet.

Inför premiären av Spotifys nya ljuddrama ”De fria” får Hedda Stiernstedt sätta betyg på livet just nu.

Hedda Stiernstedt, 34, gör radioteater för första gången, även om Spotify helst vill kalla det för ljuddrama. I serien ”De fria” som har premiär på streamingtjänsten 20 januari, spelar hon mot bland andra Alexander Abdallah, 28, och Felix Sandman, 23. I stället för att spela in i en studio valde regissören Peter Grönlund, 44, att ta med skådespelarna till en lada i Åkersberga och spela upp hela dramat som om det vore en filminspelning, fast utan några kameror närvarande.

– Är vi i en källare så var vi där, är vi ute så är vi ute, ligger vi i en säng så gör vi det, precis som att någon filmade oss. Det var väldigt utvecklande att plocka bort kamerorna och förhålla oss helt fritt till varandra, säger Hedda Stiernstedt.

Inför premiären lät Aftonbladet henne sätta plus på livet just nu.

Här är Hedda Stiernstedts betyg på...

...hälsan

– Oj, det har ju varit jul så en trea kanske. Jag är inte i mitt livs form, men jag mår bra, ta i trä. Jag har hälsan i behåll och jag är inte grovt sjuk eller nånting, jag försöker vårda min rosacea, typ hahaha. Men jag är lyckligt lottad, på det sättet att jag mår bra och nästan alla i min närhet mår väldigt bra. Så det får bli en trea, men det finns rum för förbättring.

...karriären

En fyra får jag ändå säga. Jag tror alltid att det finns rum för förbättring och utveckling och jag ser fram emot framtiden. Jag känner att varje steg jag tar på något sätt gör mig inspirerad och jag förstår mer om mig själv och vad jag vill göra och vart jag är på väg.

Vad vill du göra?

– Jag vill utvecklas. Jag förstår att det är lockande att få konkreta svar, men mitt enda svar är att jag vill vara i sammanhang där det är tydligt för mig vad min medverkan ger mig. Det kan vara vad som helst, en mindre roll som jag gör för att jag har beundrat en skådespelare på avstånd, eller en regissör jag har jobbat med tidigare och har en väldigt varm privat relation med... Men jag vill också vara med och utveckla saker. Jag har tusen idéer och jag är på en bra plats när det kommer till inspiration.

...ekonomin

– Det är väl en trea där också. Det är helt okej, men jag ser att det går åt en positiv utveckling, det har ändå varit stramare under de här jävla coronaåren. Det går ingen nöd på mig. Men det finns ju utrymme för förbättring överallt, hahaha.

helskärm Sofia Karemyr, Alexander Abdallah, Hedda Sstiernstedt, Felix Sandman och Julia Marko-Nord i Spotifys ljuddrama ”De fria”

...kärlekslivet

– Det är fem plus!

Ni fick ju bröllopet inställt, finns det något nytt datum satt?

– Ehm... det är...

Här tystnar Hedda och nämner lite tyst att sånt går att kolla upp i folkbokföringen.

Va, har ni gift er?

– Jag tänker inte svara på det just nu, hahaha.

Då får jag väl säga kanske grattis då?

– Kanske tack då.

Hon har svårt att hålla sig för skratt när hon säger det.

Jag får väl kolla upp det så går vidare till nästa fråga då, vad får framtidsplanerna för betyg just nu?

...framtidsplanerna

– Åh, fem plus, jag är så peppad på det här året. Eller kanske fyra och en halv för jag är rädd för att den här jävla omikronvarianten. Den har satt lite käppar i hjulet, på ett privat plan i alla fall, jag hade tänkt åka till Brasilien för att uppleva karnevalen, men det verkar inte bli av. Men i övrigt känner jag att framtiden... Det är en väldigt spännande plats att vara skådespelare på just nu, med alla nya plattformar och allt som går att göra i vår bransch. Jag har tre projekt på gång, som jag ska filma under 2022 som känns kul, så jag har större framtidstro än på länge.

Kan du säga något om de tre projekten?

– Nej, tyvärr inte. Det är inte hundraprocentigt klart än, förrän pennan satts på pappret får man ju inte säga nåt tyvärr.

Fotnot: Efter en koll hos Skatteverket visar det sig att Hedda Stiernstedt och kärleken Alexis Almström, 36, har gift sig, läs mer om det här.

