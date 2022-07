Realitystjärnans pojkvän körde ut för ett stup – dog

Yazmin Oukhellou svårt skadad – vårdas på sjukhus i Turkiet

Publicerad: Mindre än 40 min sedan

helskärm Yazmin Oukhellou.

Yazmin Oukhellou vårdas på sjukhus efter en bilolycka i turistorten Bodrum i Turkiet.

”The only way is Essex”-stjärnans pojkvän Jake McLean dog i kraschen.

– Tydligen körde Jake när han förlorade kontroll över bilen och den åkte ut för ett stup, säger en källa till The Sun.

Realitystjärnan Yazmin Oukhellou, 28, är svårt skadad efter en bilolycka i Turkiet under söndagen, rapporterar the Sun.

”The only way is Essex”-stjärnan var på semester i turistorten Bodrum tillsammans med sin pojkvän Jake McLean när han, enligt uppgifter till The Sun, förlorade kontrollen över sin bil och körde ut för ett stup.

McLean, som också varit med i den brittiska realitysåpan ”The only way is Essex”, dog i kraschen och Oukhellous vårdas på sjukhus, svårt skadad i armarna, enligt The Sun.

– Ingen vet riktigt vad de gjorde där, vi trodde att de hade gjort slut, men tydligen var han involverad i nån slags affärer där. Oavsett så är det förkrossande, säger en branschkälla till The Sun.

helskärm Jake McLean med dåvarande flickvännen Lauren Goodger.

Dejtade annan realitystjärna

Jake McLean, som fyllde 33 i juni, syntes i ”The only way is Essex” när han dejtade en av seriens andra stjärnor, Lauren Goodger, 35, 2012 till 2016. McLean dömdes 2008 till tre och ett halvt års fängelse efter att tillsammans med fem andra maskerade män övermannat en kvinna i hennes hem och tömt bostaden på värdesaker.

En person inom ”The only way is Essex”-produktionen säger om den fruktansvärda olyckan:

– Vi håller tummarna och ber för att för att hon snabbt ska bli helt frisk igen. Det är mer än chockerande, förkrossande för alla som har med tv-showen att göra. Jake och Yaz är välkända i vår krets och fastän han kanske inte var något helgon så är det otroligt tragiskt. Alla är chockade.

Yazmin Oukhellou och Jake McLean hade dejtat i ett år när hon gick ut med det offentligt i december 2021. Under coronapandemin bosatte sig paret i Dubai, och Oukhellou hoppade då tillfälligt av den populära brittiska realityserien, men har synts filma tillsammans med tv-teamet och ska enligt Daily Mail medverka i den kommande säsongen.