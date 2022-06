Bon Jovi-basisten Alec John Such är död

”Vi är förkrossade”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 10 min sedan

helskärm Richie Sambora, Jon Bon Jovi, sångare och Alec John Such i Globen 1989.

Alec John Such, som var med och grundade Bon Jovi, är död.

Det meddelar bandet på sociala medier.

– Vi är förkrossade över att höra nyheten om hans bortgång, skriver de.

Alec John Such var med och grundade det amerikanska rockbandet Bon Jovi under tidigt 80-tal.

Nu meddelar bandet på sociala medier att Alec John Such är död. Han blev 70 år gammal.

”Som en av grundarna i Bon Jovi var Alec en viktig del i skapandet av bandet. Vi hittade varandra genom honom”, skrev bandet på Instagram.

Spelade med Richie Sambora

Mellan 1983 och 1994 spelade Alec John Such bas i Bon Jovi. Innan dess var han basist i bandet The Message tillsammans med bland andra Richie Sambora, tidigare gitarrist i Bon Jovi.

”Alec var alltid vild och full av liv. I dag ger dessa minnen ett leende på läpparna och en tår i ögat. Vi kommer att sakna honom väldigt mycket”, fortsätter bandet på Instagram.

helskärm Jon Bon Jovi och Alec John Such i Moskva 1989.

”Älskar dem”

Han lämnade bandet 1994, eftersom han började känna sig utbränd, och ersattes av Hugh McDonald, men återvände tillfälligt 2018 när de valdes in i Rock and roll hall of fame. Då höll han ett tal om sin tid i bandet:

– De här killarna är bäst. Vi hade så kul ihop och jag skulle inte vara här om det inte vore för dem. Jag älskar dem och det kommer jag alltid göra.

Någon dödsorsak har ännu inte meddelats.