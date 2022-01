Mejla Jan-Olov Andersson

Upplagt för spännande revanschmöte efter mäktiga utklassningen

Studsade snabbt tillbaka i ”På spåret”

Utklassade så det sjöng om det för en vecka sedan.

Nu stod Farah Abadi och Johan Glans själva för en praktfull överkörning.

Därför väntar nu revanschmöte mot ”På spårets” fjolårsmästare.

Det svänger snabbt i ”På spåret”.

Förra veckan var Farah Abadi och Johan Glans totalt chanslösa mot Cecilia Düringer och Jonatan Unge. Förlorade med 51-22.

När de nu tog plats i dressinen väntade Patrik Arve och Irena Pozar i 1 klass-kupén. De imponerade föga i sin första match mot Düringer/Unge, de förlorade med 24-33. Och var ännu sämre i den här matchen. Till sist vann Abadi och Glans med solklara 36-16.

De lär inte få återkomma till programmet

Arve och Pozar är ett udda men småcharmigt par, men den här gången var de inte så kul, Arve satt mest och bannade sig själv för att han tyckte han var så usel. De lär inte få återkomma till programmet.

Däremot är det begripligt att Abadi och Glans blivit ett återkommande par. De har härlig kemi ihop. Hon är pratglad, rolig och utstrålar enorm värme. Att Glans är rolig visste vi ju redan, nu har han allt oftare plockat fram stå upp-talangen även i ”På spåret”.

Nu väntar spännande revanschmöte i Andra chansen, där de bästa tvåorna gör upp om en semifinalplats.

Förra säsongen förlorade duon semifinalen väldigt knappt, 32-33, mot Claes Elfsberg och Magdalena Forsberg, som så småningom vann ”På spåret”.

Så bra var lagen

helskärm Johan Glans och Farah Abadi.

Farah Abadi/Johan Glans. Hon är programledare i radio och tv. Hörs i P4:s ”Karlavagnen”, snart i ”Ring så spelar vi” och ses från lördag 5 februari i SVT:s Melodifestivalen, där hon presenterar artisterna och är en slags sidekick till Oscar Zia. Johan är en av Sveriges populäraste stå upp-komiker och har även gjort komiska roller i filmer och tv-serier. Sågs för inte så länge sedan i Kvarteret Skatans återföreningsprogram.

Tävlar för tredje gången och nådde semifinal förra säsongen. Började svagt på första resmålet Johannesburg, fick högre poäng på följande resmål Båstad och Budapest och visade sedan upp både en kunskapsmässig bredd och en förmåga att värka fram svar på delfrågorna. Vann samtliga delfrågor utom den sista, som då var helt betydelselös.

helskärm Patrik Arve och Irena Pozar.

Patrik Arve/Irena Pozar. Han är musiker som släppt musik under namn som Nya Krösus och Swedish Tiger Sound, men mest känd är han förstås som en av medlemmarna i Teddybears. Hon är journalist och chefredaktör för den digitala tidningen Veckorevyn. Hon var nominerad till Stora journalistpriset för hur hon förvandlade tidningen till något nytt. Skriver också krönikor i Expressen.

Svag inledning. Noll poäng på resmålet. Och sedan blev det bara sämre… Hade bara full pott på en delfråga, den sista musikfrågan och det vore väl fan om inte Patrik Arve kände till The Ramones och Stephen King. Poängsumman 16 är sämst hittills i år.

Så bra var musiken

helskärm Sahara Hotnights med Rebecka Törnqvist.

Sahara Hotnights. Efter många års ”paus” gör de nu come back och släpper nytt album i samband med sin medverkan i programmet. Som av en händelse…

Gruppen har varit lite jämntjockt bra, har låtit ungefär likadant vad de än har spelat, och nu har jag börjat tröttna lite på bristen på variation. Mycket simplare arrangemang än originalet av ”Graceland” och lite otacksamt för Rebecka Törnqvist att tävla mot just Paul Simons röst.

Gruppen på egen hand fick dock till bra tryck i sin version av The Ramones ”Pet sematary”, titellåten från filmatiseringen av Stephen King-boken ”Jurtjyrkogården”.



Några andra spaningar

arrow Docent Kristian Luuk föreläser (skratt).

Domaren Fredrik Lindström var inte imponerad när hans programledare beskrev ett djur, en okapi, som ”någon slags variant av olika typer av djur”.

arrow Jag ska tatuera Johans namn över hela svanken.

Farah Abadi var överlycklig sedan tävlingspartnern prickat in Budapest redan på åtta poäng.

arrow Lite svagt att ingen av de tävlande kunde pricka in att The Specials gjorde protestlåten ”Free Nelson Mandela”. Och Patrik Arve, som kände till dem när han fått höra svaret, pratade om att de var ett coverband. Visserligen var flera av deras hits covers av gamla ska-låtar, men ännu fler var nyskrivna låtar i den stilen, som klassikern ”Ghost town”.

Publisert: Publicerad: 28 januari 2022 kl. 21.00