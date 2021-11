Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

John Lundvik: Blir svårt för mig att toppa

Tillbaka i Mello 2022 efter ett guld och ett brons – med låt på svenska

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan

Det blir tredje gången för John Lundvik i Melodifestivalen 2022.

Men med en seger och en tredjeplats kan han få svårt att toppa resultatet:

– Jag kände att det här måste jag sjunga för världen, säger han.

Han vann med ”Too late for love” 2019. Året dessförinnan slutade John Lundvik, 38, trea med ”My turn”. Nu återvänder han till Melodifestivalen 2022 med låten ”Änglavakt”.

Är det inte att utmana ödet att göra Melodifestivalen igen så tätt inpå framgångarna?

– Nej, det finns inget öde att utmana. Jag tror att min resa kommer bli väldigt svår att toppa om man ser det rent poängmässigt. Åtta 12:or är ju ett historiskt resultat, säger han.

När Lundvik vann med ”Too late for love” fick han högsta poäng av samtliga åtta jurygrupper och dessutom högsta poäng från sex av åtta ålderskategorier bland svenska folkets app- och telefonröster. Bara två gånger tidigare har en liknande seger skett i Melodifestivalen, dels 1983 när Carola Häggkvist fick högsta poäng från samtliga jurygrupper för låten ”Främling” och dels 1993 när SVT kuppade in en telefonomröstning och Arvingarnas ”Eloise” fick högsta poäng från samtliga regioner som telefonrösterna då delades in i.

helskärm John Lundvik.

Låt på svenska: ”En utmaning”

– Men för mig är inte resultatet det absolut mest väsentliga, utan det är att kunna få framföra låten. ”Både med ”My turn” och ”Too late for love” har jag gått in med att jag har en fantastisk låt och det här vill jag att ni ska få höra. Det är precis vad som hände när jag fick den här låten i knät, säger Lundvik.

Då hade låten en engelsk text, men nu har den skrivits om till svenska.

– Det är klart att det är en utmaning, för jag kommer in i tävlingen med nånting helt nytt. Jag tror att många hade sett det som en stor risk, men jag ser det mer som en utmaning och en start på min nya resa. Nästa år kommer jag turnera på svenska och den musik jag släpper nästa år kommer vara på svenska.

Melodifestivalen är ändå en tävling och ett stort projekt att ta sig an, vad tänker du kring ett eventuellt resultat?

– Det är självklart att jag hoppas att det ska gå bra. Men nånting i mig känner att det blir en trestegsraket, låten, numret och jag. Jag tror att det är ett recept som kommer gå bra. Sen är det svårt att definiera vad bra är i detta startfält.

Melodifestivalen 2022 har premiär lördag 5 februari. Vilken deltävling John Lundvik ska tävla i är ännu oklart.

Publisert: Publicerad: 27 november 2021 kl. 17.50

LÄS VIDARE