Katrine Marçal: Därför är män så olyckliga trots att de har allt

Namn: Katrine Marçal

Ålder: 38.

Bor: London.

Yrke: Ekonomi- och politikskribent i Dagens Nyheter.

Tidigare medverkan i ”Sommar”: Pratade 2013 (och hette då Kielos i efternamn).

check Snabbguide

Skrytkvot

Skvallervärde

Känslostyrka

Humornivå

Åh fan-faktor

check Första meningen

”Jag har faktiskt sommarpratat en gång tidigare.”

check Sista meningen

”Håll i hatten!”