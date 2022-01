Bluestrummisen Sam Lay är död

Spelade med Bob Dylan och Muddy Waters

Publicerad: Mindre än 40 min sedan Uppdaterad: Mindre än 20 min sedan

helskärm Trummisen Sam Lay spelade med bland andra Bob Dylan, Howlin' Wolf och Muddy Waters. Arkivbild.

Musikern Sam Lay är död, skriver AP.

Han spelade med artister som Bob Dylan, Howlin' Wolf och Muddy Waters.

Lay föddes i Birmingham, Alabama 1935. Han började spela med Muddy Waters 1960 och fortsatte i hans band till 1966.

När Bob Dylan bytte till elektrisk gitarr vid en uppmärksammad spelning på Newport Folk Festival 1965 var Sam Lay med i bandet som trummis. Han spelade även på albumet ”Highway 61 revisited”.

En film om hans liv, ”Sam Lay in Bluesland” hade premiär 2014. Han valdes in i Rock and Roll Hall of Fame som medlem i Paul Butterfield Blues Band.

Sam Lay blev 86 år.

helskärm Iggy Pop och Sam Lay i dokumentären ”Sam Lay in Bluesland” från 2016.

