Träningsföretaget slår tillbaka mot ”Sex and the city”

SPOILERVARNING Här dyker rollfiguren upp – efter sin död

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan

Träningsföretaget Peloton slår tillbaka efter Mr Bigs död i ”Sex and the city”-uppföljaren ”And just like that”.

I bolagets nya reklamfilm dyker rollfiguren upp vid liv.

Samtidigt skyller Peloton hjärtattacken på Bigs ”extravaganta livsstil”.

Mr Big faller av träningscykeln efter ett spinningpass – och dör.

Chocköppningen i ”Sex and the city”-uppföljaren ”And just like that” har orsakat ramaskri hos fans världen över. Nu slår cykelföretaget Peloton tillbaka mot manusförfattarnas beslut att låta rollfiguren dö av en hjärtattack efter att ha använt deras träningscykel.

– Jag är säker på att ”SATC”-fans, precis som jag, är ledsna över nyheten att Mr Big dör av en hjärtattack. Mr Big hade vad man skulle kalla en extravagant livsstil – med drinkar, cigarrer och stora köttbitar – och var i riskzonen med tanke på att han fick en tidigare attack i säsong sex. Dessa livsstilsval och kanske även hans familjehistoria, som ofta är en faktor, var troligen dödsorsaken. Hans Peloton-användande kan till och med ha hjälpt till att skjuta upp hjärtattacken, säger Suzanne Steinbaum, kardiolog och medlem i Pelotons hälsoråd till Los Angeles Times.

helskärm Chris Noth (Mr Big) och Sarah Jessica Parker (Carrie) på premiären.

Sitter framför brasa i reklamfilm

Hon menar också att attacken hade kunnat undvikas.

– Över 80 procent av alla hjärtrelaterade dödsfall kan förebyggas genom modifieringar av livsstil, kost och träning. Och även om 25 procent av de hjärtattacker som sker varje år drabbar personer som redan har haft en (som Mr Big) är även de väldigt, väldigt behandlingsbara.

Bara dagar efter att ”And just like that”-avsnittet hade premiär på HBO släppte Peloton en reklamfilm där Big-skådespelaren Chris Noth medverkar. I klippet sitter han framför en brasa tillsammans med Peloton-instruktören Jess King.

– Ska vi ta en tur till? Livet är för kort för att inte göra det, säger han och sneglar på träningscyklarna i bakgrunden.

”And just like that...he's alive”, skriver företaget på twitter.

helskärm Motionscykel från Peloton.

