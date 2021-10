På rundtur i Sopranos-land – när nya filmen har premiär i Sverige

NEW JERSEY. Redan pandemin innebar en renässans för ”tidernas bästa tv-serie” och nu kommer filmen om hur sagan om den deprimerade maffiabossen tog sin början. Så regelrätt ”Sopranos”-feber har utbrutit igen. Därför åkte Aftonbladets New York-korre Per Bjurman – tillika ”Sopranos”-fanatiker – ut till New Jersey för en expedition i Tonys, Carmelas och andra ikonernas fotspår.

check Huset såldes för 30 miljoner

check Strippklubben har stängt