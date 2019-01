John Lundvik + FÖLJ

Dubbla Eurovision-chanser för Lundvik

Skriver låt i England – tävlar som artist i Sverige



avTorbjörn Ek

NÖJE 23 januari 2019 13:07

John Lundvik har dubbla chanser att ta sig till Eurovision song contest 2019.

Den svenska artisten har skrivit en av de tre låtar som tävlar i Storbritanniens uttagning – och tävlar själv i Melodifestivalen.

Under onsdagen gick BBC ut med vilka tre låtar som kommer att tävla i Storbritanniens uttagning till Eurovision song contest, ”You decide”.

Och det visar sig att svenska artisten John Lundvik har dubbla chanser att ta sig till Europafinalen i Tel Aviv i maj. Inte nog med att han tävlar i Melodifestivalen och går sist ut i sista deltävlingen med låten ”Too late for love” som han också varit med och skrivit.

John Lundvik har också skrivit ett av de tre bidrag som gör upp i den brittiska motsvarigheten till Melodifestivalen. Låten ”Bigger than us” har skrivits av Lundvik tillsammans med Laurell Barker, Anna-Klara Folin och Jonas Thander.

Samma låt sjungs av två artister

Enligt nya regler i den brittiska uttagningen kommer låten att framföras i två olika versioner, av två olika artister. Totalt tävlar sex artister med tre olika låtar i den brittiska uttagningen. Den låt som John Lundvik varit med och skrivit kommer att framföras av Michael Rice respektive Holly Tandy.

Låtarna i den brittiska uttagningen offentliggörs under onsdagen via BBC och går att lyssna på bland annat via Eurovisionsajten ESCextra som föredömligt samlat länkarna.

