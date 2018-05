Bengtsfors bussola är bättre än New York-pizzan

•Ry Cooder – The Prodigal Son (Album)

– Lätt det mest angelägna och ambitiösa den här ikonen gjort sedan Buena Vista Social Club-projektet.

•Luke Elliot – I Love You All The Way (Singel)

– Jag hör att favoriten levde upp till alla förhoppningar på O-Baren och därför fortsätter jag tjata. Denna färska singel är Lukes hittills största stund.

•Stage Door (Bar, Las Vegas)

– En av tidernas bästa dive-barer, givetvis öppet dygnet runt.