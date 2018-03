Mia Skäringer + FÖLJ

Dundersuccé för Mia Skäringers föreställning

Sålde slut på bara några timmar – handlar om att vara kvinna

NÖJE 17 mars 2018 13:49

Mia Skäringers föreställning gör succé.

Redan efter några timmar var alla biljetter slutsålda skriver Blixten&co i ett pressmeddelande.

“Nu har männen pratat sedan dinosaurierna dog ut. Det här är mina 90 minuter.” skriver skådespelerskan på deras hemsida.

Skådespelerskan Mia Skäringer, 41, släppte igår biljetter till sin föreställning "Avig Maria - No more fucks to give”. Det är en uppdaterad version av ”Avig Maria... och sångerna jag gråtit till” som hon turnerade med för fyra år sedan.

Blixten&co skriver nu i ett pressmeddelande att biljetterna till den nya föreställningen tog slut på bara några timmar. Extradatum sattes in men även dessa sålde snart slut.

”Mina 90 minuter”

På hemsidan till Blixten&co beskriver Skäringer föreställningen som en resa genom henne som människa.

“Nu har männen pratat sedan dinosaurierna dog ut. Det här är mina 90 minuter. Avig Maria är en föreställning om att äga sig själv, vara kvinna på sina egna villkor. Fulvackerstarksvagjag.” skriver Skäringer.

Turnén startar i Örebro den 2 november och avslutar i Stockholm, Globen, den 25 november.

FAKTA Turnéplan för "Avig Maria - No more fucks to give” 2 november - Örebro, Conventum Arena (slutsålt)

3 november - Linköping, SAAB Arena (slutsålt)

4 november - Linköping, SAAB Arena (fåtal)

7 november - Gävle, Gavlehovhallen (biljettsläpp idag kl 11.00)

8 november - Gävle, Gavlehovhallen (slutsålt)

9 november - Västerås, Bombardier (slutsålt)

10 november - Karlstad, Löfbergs Arena (slutsålt)

11 november - Karlstad, Löfbergs Arena (biljetter finns)

14 november - Uppsala, IFU Arena (biljettsläpp idag kl 11.00)

15 november - Uppsala, IFU Arena (slutsålt)

17 november - Göteborg, Scandinavium (slutsålt)

18 november - Göteborg, Scandinavium (slutsålt)

22 november – Halmstad, Halmstad Arena (fåtal)

23 november – Malmö, Malmö Arena (slutsålt)

24 november – Stockholm, Ericsson Globe (slutsålt)

25 november - Stockholm, Ericsson Globe (fåtal) LÄS MER

