Mikkey Dee om Motörhead-Lemmys okända beroende









NÖJE 28 december 2018 10:09

Lemmy Kilmister utvecklade ett beroende som höll på att ta kål på honom.

I ”Vinter i P1” berättar Mikkey Dee om bandkollegans missbruk – av blåbär.

– Vi fick alla kämpa med Lemmys blåbär. Han gömde dem överallt. I kassaskåp på hotellet, under sängen, i garderober, säger Mikkey Dee i SR-programmet.

Alkohol och droger genomsyrar trummisen Mikkey Dees, 55, bransch. Själv har han stått emot – och bandmedlemmen Lemmy Kilmister hade ett helt annat begär: blåbär.

Det må låta oskyldigt, men faktum är att de små blå bären höll på att ta kål på Lemmy under 2014.

– Blåbär, ja. Det höll ju faktiskt på att ta med sig min bandkollega ner i graven. Det var såhär att Lemmy var besatt av de här blåbären när vi var ute och spelade. Ibland kunde han nog äta upp till tio liter på en dag, säger Mikkey Dee i ”Vinter i P1”.

Lemmy Kilmister hade en stor, rostfri skål backstage som hela tiden fylldes på med det antioxidantrika bäret. När skålen sinade, skrek Lemmy efter mer, berättar Mikkey Dee.

Gömde blåbär under sängen

– Det kan inte vara speciellt hälsosamt att äta de här bären i de mängderna. Och framförallt inte Lemmy som hade diabetes typ två.

Så småningom började Lemmy må väldigt dåligt, utan att någon riktigt förstod varför. Det var inte förrän han gjorde en rejäl hälsoundersökning som blåbären pekades ut som boven i dramat.

Mikkey Dee och de andra bandkollegorna uppmanade Lemmy att sluta äta blåbär. Men Lemmy ville inte ge sig så lätt, och gömde extraförråd av de små c-vitaminbomberna.

– Vi fick alla kämpa med Lemmys blåbär. Han gömde dem överallt. I kassaskåp på hotellet, under sängen, i garderober, backstage där man inte kunde hitta dem.

Men hälsoundersökningen och bandkamraternas envisa tjat gav till slut effekt – Lemmy slutade äta blåbär. Mikkey Dee ringde honom när han var på bättringsvägen.

”I just love those little blue bastards”

– Vad bra att du slutat med de jäkla blåbären och det var förmodligen det som gjorde att du blev så dålig, sa jag. Det blev tyst först och sen en stor suck och Lemmy sa: ”Yeah, Mikkey. But I just love those little blue bastards”. Det tyckte jag var så kul. Det var så Lemmy var. Han hade väldigt svårt för att lägga av med sina vanor. När han väl hittade de här blåbären, så var det det. Sen övergick blåbären till vindruvor och från vindruvor gick det till melon, säger Mikkey Dee och fortsätter:

– Och så gick det till när Lemmy blev ren – från blåbär.

Lemmy Kilmister dog fyra dagar efter sin 70-årsdag 2015 till följd av prostatacancer och hjärtsvikt. Han grundade rockbandet Motörhead 1975, där han var sångare och basist. Mikkey Dee anslöt 1992 och var bandets trummis fram tills 2015. Motörhead upplöstes efter Lemmy Kilmisters död.

”Vinter i P1” med Mikkey Dee släpps som podd klockan 07.00 och sänds i P1 i Sveriges radio klockan 13.00 den 28 december.