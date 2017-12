Taylor Swifts fans till ”råttattack” mot Kim Kardashian





Taylor Swifts fans skyddar sin idol till varje pris.

Nu gör de så att Kim Kardashians Instagramkonto svämmar över med rått-emojis.

”Ormar äter råttor”, skriver de.

Bråket mellan Kanye West och Taylor Swift har blossat upp på nytt.

I veckan laddade Kim Kardashian upp en bild från inspelningen till makens Kanye Wests omtalade musikvideo ”Famous” från 2016. Där syns han ligga i en säng omgiven av en massa nakna vaxdockor föreställande olika kändisar. En av dem är Taylor Swift.

Detta uppskattades varken då eller nu av Swifts fans, och de har därför svarat Kardashian med att bombardera realitystjärnans kommentarsflöde med rått-emojis.

Anledningen: ormar äter råttor.

Och orm är just vad Swifts har kallats av de som tagit Wests sida i konflikten. Swift valde själv att rensa hela sitt Instagramkonto efter att folk vägrade slutade kommentera hennes inlägg med orm-emojis.

Kritiserar kändisparet i nya låten

Kanye West stal alla rubriker på MTV Video Music Awards 2009 när han avbröt Taylor Swifts vinnartal. När allt verkade ha ordnat upp sig mellan de två drog konflikten igång igen när Kayne West släppte låten ”Famous” 2016, med den numera omskrivna textraden:

”I feel like me and Taylor might still have sex / Why? I made that bitch famous”.

West påstod att Swift givit honom sitt godkännande, vilket dementerades av Swifts management.

Sedan Taylor Swift släppte sitt album ”Reputation” förra månaden har många fans dessutom spekulerat om att delar av låttexten ”Look what you made me do” är riktad mot just Kayne West och Kim Kardashian.

