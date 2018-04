Ann-Louise Hanson om Lill-Babs sista tid: ”Trodde hon skulle klara det”

NÖJE 3 april 2018 21:50

De har känt varandra i nära 60 år och för bara fyra månader stod de på scen ihop.

Nu går livet vidare för Ann-Louise Hanson utan nära vännen Lill-Babs vid sin sida.

– Jag trodde någonstans att hon skulle klara det här, för sån är ju Barbro. Hon har varit så alltid, säger Ann-Louise Hanson.

När sångerskan Ann-Louise Hanson, 73, var 15 år lärde hon känna Barbro ”Lill-Babs” Svensson. Sedan dess har de följt varandra genom livet. Både på scen och privat.

Orden är många när hon beskriver sin vän.

Ödmjuk. Peppande. Generös. Positiv. En förebild.

Att Lill-Babs nu inte finns kvar i livet är ofattbart för henne.



















1 av 8

– Så är det alltid när en nära vän går bort. Det är svårt att ta in faktiskt. Jag visste att hon var sjuk men kunde inte ta in det. Jag trodde någonstans att hon skulle klara det här, för så är ju Barbro. Hon har varit så alltid. Allting löser sig och allt går att ordna. Hon är en jädra fighter, men det här fixade hon inte, säger Ann-Louise Hanson.

De träffades senast på skärtorsdagen när hon, hennes man och Siw Malmkvist tog adjö av Barbro på sjukhuset.

– Jag tror inte att hon var medveten om att vi var där och jag förstod att det här inte skulle gå bra. De sa ju att det rörde sig om timmar eller dagar. Och inte över påsken.

Sista spelningen sänds i maj

När hon tittar tillbaka på deras vänskap minns hon många saker. Framför allt bär hon med sig känslan om att de alltid hade roligt ihop.

– Vad som än har hänt så så sa hon alltid ”Kom igen Ann-Louise. Det här löser vi.” Hon var alltid peppande. Alltid så positiv och mån om alla.

Tillsammans med Siw Malmkvist turnerade de så sent som i höstas med ” Tillsammans 183 år”.

– Det var en succé. Vi hade så fruktansvärt roligt. Varje kväll var det fulla hus och stående ovationer. Vi sa ”Det här är inte klokt. Vad är vi med om?”.

Trions sista spelning ihop gjordes i Karlstad den 26 november. Och den spelningen blev förevigad.

– Ja, tack gode gud, där spelade SVT in showen. Att det gjordes tycker vi är så fint. Att vi får vara med om detta och hylla Barbro.

Filmen ”Tillsammans 183 år” kommer att sändas i SVT den 16 maj.

”Jag vet inte hur hon har orkat”

Spelningen i Karlstad i slutet av november blev som sagt deras sista spelning ihop. Men Barbro ”Lill-Babs” Svensson fortsatte att jobba ensam efter det.

– Jag vet inte hur hon har orkat. Jag fattar inte hur hon orkat. Hon hade ett så stort hjärta men hon kanske skulle ha värnat om sig själv lite mer än vad hon gjorde. Hon kanske skulle ha dragit ner lite på jobben. Men jag vet inte. Hon älskade ju det här. Älskade att stå på scenen. Älskade sin publik, sina fans, säger Ann-Louise Hanson.

Några månader efter den där spelningen, i mitten av januari, träffades de på Kanarieöarna. Ann-Louise berättar om hur de drack champagne och var på nattklubb. För henne verkade Lill-Babs vara fullt frisk där och då.

Men på tisdagsförmiddagen somnade hon in och Lill-Babs lämnar verkligen ett tomrum efter sig.

Samtidigt lämnar hon också kvar ett arv. Det handlar inte bara om hennes musik, utan även om hennes unika sätt att leva livet.

– Det är sorgligt men som Barbro sa: Livet måste gå vidare. The show must go on. Utan Barbro. Och det är tungt. Det är tungt.

Barbro "Lill-Babs" Svensson är död 00:57