Efter oväntade graviditeten – Ellie Goulding har blivit mamma

Välkomnar första barnet

Publicerad: 03 maj 2021 kl. 13.02

Foto: Vianney Le Caer / TT NYHETSBYRÅN Ellie Goulding.

Sångerskan Ellie Goulding har blivit mamma för första gången.

Det bekräftar hennes man Caspar Jopling på Instagram.

”Mamma och bebis är båda friska och glada”, skriver han.

Artisten Ellie Goulding, 34, och hennes man Caspar Jopling, 29, har blivit föräldrar för första gången. Jopling avslöjar de glada nyheterna på sin Instagram story där han lagt upp en bild på en blombukett.

”Mamma och bebis är båda friska och glada. Är extremt tacksam”, skriver han.

Avslöjade graviditeten i Vogue

Det var i februari ”Love me like you do”-sångerskan berättade att hon var gravid i en intervju med Vogue. Hon var då i vecka 30 men hade lyckats hålla allt hemlig tack vare att hon suttit i karantän i flera månader.

– Du har din partner, du har dina vänner, men det är en pandemi, det kan kännas ensamt, sa hon i intervjun med Vogue.

Graviditeten var inte planerad utan kom som en överraskning för paret.

– Det var helt galet eftersom det var på vår ettårsdag. Det var inte riktigt planen. Tanken av att bli gravid kändes inte realistisk, sa sångerskan då.

Ellie Goulding har ännu inte uttalat sig om bebisens ankomst.

Foto: Matt Crossick / TT NYHETSBYRÅN Ellie Goulding med maken Caspar Jopling på prinsessan Eugenies bröllop 2018.

