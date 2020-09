PH-Ericas nya kärlek: har blivit sambo

SPOILERVARNING Träffas i dokusåpan nästa vecka: ”Vi blev kära där inne”

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 30 september 2020 kl. 11.53

Den förra ”Paradise hotel”-vinnaren Erica Lindberg, 24, har träffat kärleken.

När hon den här säsongen kliver in i dokusåpaserien igen faller hon för den nya deltagaren och jokern Patrik Ekblom, 30.

– Vi blev ju kära där inne, så jävla mysigt, säger han i Viaplays och Viafrees eftersnacksprogram ”Studio paradise”.

Mitt bland all dramatik i lyxvillan i Mexiko uppstod också kärlek under inspelningarna av höstens säsong av ”Paradise hotel”. Nästa vecka kliver en ny deltagare in som joker, rörmokaren Patrik Ekblom, och redan nu kan Aftonbladet berätta att han träffar kärleken inne på hotellet.

Flyttat ihop

I ”Paradise hotels” eftersnacksprogram ”Studio paradise” som släpps 16.40 på Viaplay och 22.40 på Viafree avslöjas att han är nästa veckas joker. Dessutom berättar Patrik Ekblom att han efter inspelningarna har blivit sambo med deltagaren Erica Lindberg som också kommer att dyka upp i dokusåpan under hösten.

– Vi blev ju kära där inne, så jävla mysigt. Så efter hotellet flyttade vi ihop och vi har hållit ihop sen dess faktiskt, säger Patrik Ekblom i ”Studio paradise”.

Foto: Nent Patrik Ekblom och Erica Lindberg berättar om sin kärlek i ”Studio paradise” på Viafree och Viaplay.

Erica Lindberg är en av åtta återvändande ”Paradise hotel”-drottningar som deltar i höstens säsong och utmanar nya deltagare i jakten på att vinna en halv miljon kronor. När Erica Lindberg var med senast, 2019, tog hon hem segern i tävlingen tillsammans med partnern Marcelo Peña, 30. Men då gick hon miste om vinstpengarna efter att Marcelo kastat kulan i finalens kulceremoni och därmed tog hem vinstsumman för egen del.

”Hon fanns där för mig”

Höstens säsong av ”Paradise hotel” spelades in förra hösten så Erica Lindberg och Patrik Ekblom har redan hunnit vara ett par i närmare ett år. I ”Studio paradise” berättar de vad som är det bästa med varandra:

– Det bästa med dig är att du alltid finns där för mig, det kommer ni få ta del av inne på hotellet. Det fanns stunder som var tuffare än andra och då fanns hon där för mig, säger Patrik Ekblom om Erica Lindberg.

Hon kontrar med:

– Om jag ska säga en sak så är det att du är väldigt smart och det kommer ni också få ta del av om ni kollar på programmet, säger hon.

”Studio paradise” finns tillgängligt för streaming på Viaplay varje onsdag 16.40 och därefter på Viafree 22.40.

