”Bridgerton”-författaren Julia Quinn i sorg – pappan och systern döda i bilkrasch

Berättar om tragedin på Facebook

helskärm Julie Pottinger, mer känd under sitt pseudonum Julia Quinn. Foto: Roberto Filho

Julia Quinn har förlorat både sin pappa och sin syster i en bilolycka.

Succéförfattaren skriver om sorgen på Facebook.

”En tanklös pickupförare satte sig bakom ratten medan hans alkoholhalt i blodet var nästan tre gånger högre än den lagliga gränsen.”

Den bästsäljande författaren Julie Pottinger, 51, mer känd under sitt pseudonym Julia Quinn, som bland annat skrivit ”Bridgerton”-böckerna som nu blivit en succéserie för Netflix har drabbats av en personlig tragedi.

På Facebook skriver hon att hennes pappa, författaren Stephen Lewis Cotler, och hennes syster Ariana Elise Cotler, serietecknare som också är känd under namnet Violet Charles, har dött i en bilkrasch. De blev 77 respektive 37 år gamla.

”Jag har förlorat min far och min syster. Eftersom ett cateringföretag inte säkrade sin last och tygpåsar hamnade på motorvägen. Eftersom en tanklös pickupförare satte sig bakom ratten medan hans alkoholhalt i blodet var nästan tre gånger högre än den lagliga gränsen. Jag har förlorat min far och jag har ingen syster att sörja med”, skriver hon.

Skrev just roman med systern

Hon fortsätter:

”Jag har förlorat min syster som jag precis färdigställt en serieroman med. Den var tillägnad vår far. Den kommer fortfarande att tillägnas vår far. Det kommer inte att vara en överraskning längre, men jag skulle vilja tro att han misstänkte att vi skulle göra det. Han kände oss så väl. Han var vår far.”

Seriekrock

Polisen uppger för E News att olyckan ägde rum i delstaten Utah i USA den 29 juni.

Kraschen inträffade, precis som Julia Quinn skriver i Facebookinlägget, av att ett cateringföretag tappade sin last på motorvägen, vilket orsakade en seriekrock när en förare körde in i den stoppade trafiken. Den föraren ådrog sig lindrigare skador och greps på plats misstänkt för rattfylleri.

Flera andra personer inblandade i olyckan har skadats allvarligt.

helskärm Julia Quinns Foto: Skärmdump/Facebook

