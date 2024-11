Man åtalas för olaga förföljelse mot influencer

Misstänks ha trakasserat och misshandlat

Uppdaterad 11.30 | Publicerad 11.07

En man åtalas misstänkt för olaga förföljelse mot en känd influencer.

Enligt uppgifter till Aftonbladet misstänks mannen bland annat för att ha attackerat influencern utanför hennes hem.

Enligt källor till Aftonbladet attackerades den kända influencern utanför sitt hem i Stockholmsområdet vid halv nio-tiden den 30 augusti.

Den misstänkte mannen ska ha dykt upp på influencerns uteplats och jagat henne till hennes bil. När hon satt sig i bilen slog han sönder fönsterrutan och misshandlade henne. Polis larmades till platsen och influencern fördes till sjukhus i ambulans.

”Strupgrepp”

Enligt åtalet misstänks mannen ha begått flera brottsliga handlingar mot influencern mellan den 15 maj och 30 augusti i år. Vid ett av tillfällena ska han ha dykt upp utanför hennes hem och attackerat henne.

”I samband med att målsäganden kom till platsen har NN tagit sönder en glasruta på målsägandens bil så att det blev skador till ett inte ringa värde. Han har därefter utdelat upprepade knytnävsslag mot målsägandens huvud och kropp samt tagit strupgrepp om målsägandens hals, vilket orsakade henne smärta, rodnad och blodvite”, står i åtalet.

Mannen greps och häktades efter händelsen.

Misstänks ha trakasserat

Han misstänks också för att ha tagit sig in i en lokal som tillhör influencern och tagit ett hårt grepp om hennes hand, knivhotat henne, försökt slita ur henne ur en bil och stått utanför hennes hem och skrikit hennes namn. Han misstänks även för att ha trakasserat henne genom att försöka kontakta henne via telefon, sms, olika sociala medier samt via hennes närstående.

Mannen förnekar brott.

Enligt Aftonbladets uppgifter känner influencern och den misstänkte mannen varandra.

Aftonbladet har sökt den misstänkte mannens advokat som avböjer kommentar just nu, samt sökt influencerns målsägandebiträde utan resultat.