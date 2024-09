Anders Bagge åker ut på Diggiloo-turné: ”Jag har nog övervunnit mycket av scenskräcken”

Nobbar Mello: ”Nej, för fan”

Publicerad 2024-06-02

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Han är aktuell med kommande Diggiloo-turnén och första singeln på svenska.

Men Anders Bagge har en omskriven scenskräck och känner vånda inför första spelningen.

– Jag kommer vara som tjuren Ferdinand och inte våga gå ut på scenen.

Du har precis släppt din första singel på svenska som heter ”Dansa med mig”, berätta?

– Jag tävlade ju i Mello förra året med ”Bigger than the universe” och släppte sedan en låt som heter ”Guld” till förmån för en ALS-fond. Men nu när jag ska ut med Diggiloo känns den lite tung. Jag kan inte heller vara en one hit wonder och började fundera på vad som skulle fungera med publiken. Den här låten handlar om att vara närvarande och våga vara öppen och testa nya saker.

expand-left helskärm Anders Bagge, Elisa Lindström, Lucianoz och Lisa Stadell.

Gör en platta på svenska – i sin husbil

Så det är tack vare Diggiloo som du valde att släppa den här låten?

– Ja, jag ville ha en somrig låt som sprider glädje. Nu kommer jag faktiskt göra en hel platta på svenska och den kommer jag göra i min husbil. I sommar kommer jag alltså åka runt i min husbil där jag har byggt en studio. Jag kommer med andra ord se till att utnyttja tiden på vägarna.

Var det självklart att sjunga på svenska?

– Det är ju mitt modersmål och jag har kommit fram till att jag pratar flytande svenska även om jag är jättebra på engelska. Nej då, men antingen kör jag på svenska nu eller så blir det en blandning.

– Jag gör de andra låtarna på den kommande plattan med en kille som heter Fredrik Sandberg och som är jätteduktig på att skriva. Jag kommer få texter av honom och så gör jag lite som Elton John gjorde. Han fick texter och skrev sedan melodier utefter dem. Men det har jag aldrig gjort förut. Jag har alltid gjort tvärtom.

expand-left helskärm Hela Diggiloo-gänget, utom Ann Westin.

pullquote Det vore jättekonstigt om jag skulle försöka vara cool och göra en rapskiva med jättekonstiga texter

Gällande ”Dansa med mig” får vi nästan lite vibbar av artister som Tommy Nilsson och Mauro Scocco?

– Jag är ju i samma ålder som dem. Den är lite som deras låtar och har det svenska popsoundet. Jag hoppas den går bra.

Den skiljer sig mycket från ”Bigger than the universe”?

– Ja, det gör den. ”Bigger than the universe” är programmerad och bara med syntar. Så det är lite tufft att få ihop den med ”Dansa mig mig”. Jag kanske kommer göra en alternativ version av ”Bigger than the universe” till plattan så den gifter sig lite mer med de andra låtarna.

– Det här ska bli en skiva som är nice att dra på när man städar. Det vore jättekonstigt om jag skulle försöka vara cool och göra en rapskiva med jättekonstiga texter. Jag måste göra det jag har gjort i hela mitt liv och nu ska jag skriva rakt från mitt hjärta. Jag måste bli av med alla känslor som ligger inom mig.

expand-left helskärm Anders Bagge.

Nobbar Mello igen

Hur rimmar artisteriet med din scenskräck?

– Jag har nog övervunnit mycket av den, men inte allt såklart. Men nu fick jag ångest bara för att ni tog upp det. Jag försöker bara att inte tänka på den…

…och så kommer vi och vrider om kniven?

– Precis. På det första giget kommer jag vara som tjuren Ferdinand, jag kommer inte våga gå ut på scenen. Med folk verkar ju tycka om när jag sjunger och det har ändå gett mig lite självförtroende.

Kan det bli Mello igen?

– Absolut inte. Nej, för fan. Nu har jag gjort det där och det kändes jättebra.

expand-left helskärm Anders Bagge i Melodifestivalen 2022,