Rod Stewart flyttar fram spelningar

Drabbats av covid-19

TT

Uppdaterad 14.33 | Publicerad 14.19

I veckan skulle Rod Stewart ha gjort sin tvåhundrade residensspelning i Las Vegas, men ställde in med kort varsel på grund av hälsoproblem.

Under fredagen meddelade 79-åringen att han inte kunde genomföra en spelning samma dag i Nevada, dessutom flyttas en konsert som planerades äga rum i Lincoln under lördagen, skriver The Mirror.

Enligt Rod Stewarts team återhämtar sig artisten efter att ha drabbats av covid-19 under sommaren.

Konserterna i Nevada och Lincoln flyttas fram till den 18 respektive 20 augusti.

Rod Stewart ställer in flera spelningar, efter hälsoproblem. Arkivbild.

”Jag är helt förstörd”

Efter att residensspelningen på Caesars Palace i Las Vegas ställdes in beklagade sig artisten till sina fans.

”De flesta kan arbeta trots halsfluss, men uppenbarligen inte jag. Jag är helt förstörd. Jag har sett fram emot den här konserten så länge. Jag beklagar för eventuella besvär detta har orsakat”, skrev artisten på Instagram under onsdagen.

Dock tillade han hoppfullt:

”Lyckligtvis återvänder jag 2025 och hoppas att se er alla där”.