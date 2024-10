Johnny Depp spelar mot Penelope Cruz i actionfilm

Den största sedan Amber Heard-rättegången

Uppdaterad 17.04 | Publicerad 15.50

Johnny Depp får en roll i en stor Hollywoodproduktion, den största sedan Amber Heard-rättegången, rapporterar The Hollywood Reporter.

Filmen heter ”Day drinker” och där återförenas Johnny Depp, 61, med sin motspelerska från filmer som ”Blow” och ”Pirates of the Caribbean: On stranger tides”: Penelope Cruz, 50.

Johnny Depp och Penelope Cruz spelade mot varandra i en av "Pirates of the Caribbean"-filmerna. Arkivbild.

Johnny Depp har de senaste åren spelat i franska ”Jeanne du Barry” och regisserat indiefilmen ”Modi: Three days on the wing of madness”, men den gjordes med europeiska filmbolag.

”Day drinker” beskrivs som en actionfilm och handlar om en bartender på ett kryssningsfartyg som möter en mystisk kund, som super på dagtid.

Tillsammans dras de in i turerna kring ett kriminellt nätverk.

Johnny Depp har även en roll, som djävulen, i Terry Gilliams kommande film ”The carnival at the end of days”.