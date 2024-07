Four Tops-medlemmen Duke Fakir är död – blev 88 år

Drabbades av hjärtsvikt

Publicerad 21.36

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Duke Fakir är död.

Det bekräftar familjen för Detroit free press.

The Four Tops-medlemmen blev 88 år.

Abdul Fakir, känd under namnet Duke, dog i sitt hem i Detroit under måndagen, enligt Detroit free press ska han ha drabbats av hjärtsvikt.

expand-left helskärm Duke Fakir.

”Våra hjärtan är tunga när vi sörjer förlusten av en banbrytare, ikon och musiklegend som, genom sin 70-åriga musikkarriär, berörde livet för så många när han fortsatte att turnera fram till slutet av 2023, och officiellt gick i pension i år”, säger familjen i ett uttalande till tidningen.

expand-left helskärm Duke Fakir.

Sista levande originalmedlemmen

Duke Fakir var den sista originalmedlemmen i soulgruppen The Four Tops som var vid liv.

”Som den sista levande grundarmedlemmen av den ikoniska Four Tops-musikgruppen finner vi tröst i Dukes arv som lever vidare genom hans musik i generationer framöver”, säger familjen.

chevron-left föregående

expand-left helskärm chevron-right nästa The Four Tops. 1 / 2 Foto: Stella Pictures/Ddp

The Four Tops ligger bakom låtar som ”Reach out i’ll be there”, ”I can’t help myself” och ”Baby I need your loving”. Gruppen slog igenom på 60-talet och haft många hits på topplistorna. 1999 blev de även invalda i Rock and Roll Hall of Fame.