”Salong Betong-Danne” i MC-olycka: ”Vägrar bli förlamad”

NÖJE 11 augusti 2018 05:19

Daniel ”Salong Betong-Danne” Beijner har krockat med sin motorcykel.

Han flög flera meter innan han landade med ryggen före in i en kofångare.

– Hade jag inte haft ryggplattan så vet jag inte vad som hade hänt. Men jag hade inte haft det här samtalet med er, säger han till Nöjesbladet.

Daniel Beijner, 36, känner vi igen från realityserien ”Danne & Bleckan” där man fick följa killarna på den välkända tatueringsstudion Salong Betong. Han är även gift med Madeleine Vall Beijner, 34, som spelade karaktären ”Egeria” i Hollywoodfilmen ”Wonder Woman”.

Häromdagen hade det dock kunnat gå riktigt illa för Daniel. Efter ett möte med tv-profilen Adam Alsing på Södermalm i Stockholm hoppade han upp på sin motorcykel och körde iväg på Bondegatan.

– Jag kom åkande och såg att en kvinna höll på att göra en u-sväng. Eftersom att hon skulle korsa min vägbana så tänkte jag att hon kommer stanna, men det gjorde hon inte. Det är konstigt, men man hinner tänka mycket. Det är jävligt sjukt, men det kändes som att allting gick i slow motion, säger Daniel till Nöjesbladet och fortsätter:

– Jag hann fundera på om jag skulle köra in i uteserveringarna eller köra rakt på och så blev det. Jag flög genom luften och hörde att bilen gick sönder. Jag tumlade runt och hann tänka att det här var ju inte så farligt innan det small till och jag åkte med ryggen före in i en kofångare på en bil.













1 av 5 | Foto: Privat/Instagram Daniel ”Salong Betong-Danne” Beijner.

”Har väldigt ont”

Daniel betonar vikten av skyddskläder och att han aldrig kör motorcykel utan dem.

– Hade jag inte haft ryggplattan så vet jag inte vad som hade hänt. Men jag hade inte haft det här samtalet med er.

På sitt Instagramkonto har Daniel lagt upp en film där han är på sjukhuset och går i rummet med stor möda.

”Tusen tack till alla som hört av sig och skickat styrka och stöd. Har väldigt ont men är glad att jag nu kan gå och stå små stunder i taget”.

Även Daniels fru Madeleine har skrivit om den otäcka olyckan på Instagram:

”THANK YOU guardian angel for watching over my husband yesterday”, skriver hon och tackar även Adam Alsing som var den som ringde det jobbiga samtalet till Madeleine och förklarade vad som hänt.

– Jag hade ju varit på möte med Adam, men han hann se vad som hände. Så han kom fram, kollade hur det var med mig och sen frågade han om han skulle ringa Madde. Och det gjorde han jävligt bra, säger Daniel.

”Då är det bättre jag dör”

Det gick som sagt ganska bra med tanke på omständigheterna. Han är mörbultad och har skrapsår på ena benet, ena tummen gör ont och han har några blödande sår, men inget är brutet och med största sannolikhet blir han helt återställd.

Men det var många tankar som for genom huvudet under tiden han slungades genom luften.

– Jag tänkte att jag vägrar bli förlamad, då är det bättre att jag dör!

Nu gick det lyckligtvis bra och Daniel betonar gång på gång vikten av att bära rätt kläder när man kör motorcykel.

– Skyddskläder är a och o. Jag kör väldigt mycket och tycker att jag kör bra, men man vet aldrig vad som händer. Och det kan hända något på en sekund, det går så fort.

5 fredagsprogram vi minns 00:45

11 augusti 2018 05:19