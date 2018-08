Way Out West + FÖLJ

Vädret stoppar Way Out Wests insläpp

Skjuts upp två timmar – konserter ställs in

NÖJE 10 augusti 2018 11:46

Vädret tvingar Way Out West att skjuta upp publikinsläppet, skriver festivalen på sin hemsida.

Dessutom ställs tre spelningar in.

En storm ställer till det för Way Out West.

Den populära Göteborgs-festivalen tvingas skjuta upp dagens publikinsläpp med två timmar och ställer också in flera av dagens spelningar, meddelas på Way Out Wests hemsida.

”På grund av de kraftiga vindar som just nu blåser över Slottsskogen har vi beslutat att ta det säkra före det osäkra och skjuta upp insläppet med två timmar”, skriver festivalen.

Publiken skulle ha börjat släppas in klockan 12, men publikinsläppet öppnar i stället klockan 14. Det innebär också att flera av festivalens spelningar ställs in.









Utgår från dagens program

”Jonathan Johansson & ViVii, Courtney Marie Andrews och Hardcore Cutie utgår från dagens program”, meddelar Way Out West.

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för mycket hårda vindbyar på mellan 21 och 24 sekundmeter i området längs Bohuskusten.

Klass-1-varningen är den mildaste av SMHI:s vädervarningar och betyder ”besvärligt väder”. Det innebär enligt definitionen ”vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner”.

