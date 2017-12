Khloé Kardashian visar upp ”babybulan”

Foto: Richard Shotwell / AP TT NYHETSBYRÅN Nu visar Khloé Kardashian upp gravidmagen.

Det har spekulerats.

Nu bekräftar Khloé Kardashian bebisryktena – med en bild på sin gravidmage.

”Min största dröm har blivit verklighet! Vi ska ha barn”, skriver hon på Instagram .

I september kom de första ryktena om att Khloé Kardashian , 33, och pojkvännen Tristan Thompson , 26, väntar barn. I oktober uppgav flera källor till Us Weekly att bebisen är en pojke.

Men själva har de legat lågt. Khloé Kardashian har inte kommenterat uppgifterna – förrän nu.

”Min största dröm har blivit verklighet! Vi ska ha barn! Jag har väntat och undrat men gud hade en plan hela tiden. Han visste vad han gjorde. Jag behövde bara tro på honom och vara tålmodig. Ibland kan jag fortfarande inte tro att vår kärlek har skapat liv! Tristan, tack för att du älskar mig som du gör. Tack för att du behandlar mig som en drottning. Tack för att du alltid får mig att känna mig vacker. Tristan, framförallt, tack för att du gör mig till mamma”, skriver Khloé Kardashian bland annat på sin Instagram.

Till texten följer en bild på en tydlig ”bebisbula”, med Tristans och Khloés egna händer vilandes på magen.

Khloé Kardashian har vid flera tillfällen uttryckt en längtan efter att få barn i realityserien ”Keeping up with the Kardashians”. Pojkvännen och basketstjärnan Tristan Thompson har sedan tidigare en son.

Lillasyster Kylie Jenner uppges också vara gravid med pojkvännen Travis Scott . Kim Kardashian gick nyligen ut och berättade att hon och maken Kanye West kommer att få barn via en surrogatmamma i början av nästa år.

