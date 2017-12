Frida Hallgren: ”Männen vill inte gärna ge ifrån sig makten”

Berättar om Metoo: ”Det största som har hänt mig”



På bio kan vi se Frida Hallgren i ”Sol­sidan” och ”Monky”. I tv spelar hon en av kvinnorna som leder kampen i ”Fröken Frimans krig”.

Könsroller för över hundra år sedan passar in i våra dagars debatt i spåren av #metoo.

– Männen vill inte gärna ge ifrån sig makten, men det måste de om vi ska leva här tillsammans, säger Frida Hallgren. Det som hänt i höst är fantastiskt och en revolution för mig. Jag är väldigt lycklig. Det är det största som hänt mig, efter min man och mina barn.

”Fröken Frimans krig” utspelas 1908 men låter ibland dagsaktuell. Samma frågor finns kvar.

– Vi har tänkt på det ofta i Friman. Det här är saker vi jobbar med hela tiden i serien. Det ser lite annorlunda ut i dag, men det är samma maktordning. I andra kläder.

– Ja. Jag har en replik som Lottie: ”Kan du för en gångs skull göra något för mig? Kan du sluta påstå att jag brister som mamma bara för att jag arbetar”. Jag är glad att få gestalta den frågeställningen.

”Han är urjobbig”

Maken Axel försöker ge henne dåligt samvete.

– Ja, han är urjobbig. Men inte på något sätt ovanlig. Det är fantastiskt att vara med och ta upp den problematiken. Men nu lär det inte bli mer. Inte som tv-serie i varje fall.

Biofilm av ”Fröken Frimans krig”?

– Kanske. Det skulle vara väldigt roligt. Det känns som om vi skapat en grogrund, och det vore intressant att komma fram till kvinnlig rösträtt.

”Fröken Frimans krig” visar olika sorters kvinnostyrka. Ulla Skoogs rollfigur styr sin man utan att han begriper det.

– Ja, i den här säsongen kommer det verkligen fram. Det är på tiden att kvinnorna får vara i fokus, hela galleriet. Där finns de äldre kvinnornas gemenskap, Kinna som blir arg och mer radikal. Det är fascinerande att Pernilla Oljelund lyckas fördjupa karaktärerna, hålla kampen och butiken levande och skriver allting själv.

”Som att vara med i sagan”

Och fint av SVT att satsa stort på drama.

– Kostymer, scenografi ... allt. Jag har en scen där jag ligger i en säng och läser. Det kom ett helt team som enbart har hand om tyger, mattor, gardiner, lakan. Kläderna jag bär är fint uppsydda av spets från den tiden. Alla detaljer. Sängen är uppkörd från Värmland. På sminkbordet ligger örhängen från den tiden. Det kändes som när jag var liten – att få vara med i sagan. This is it.

– Jag bara rös i hela kroppen. Det är ett av mitt livs lyckligaste skådespelarögonblick.

Men det är inte bekväma kläder.

– Det finns en anledning att vi har jeans och t-shirts och andra material i dag. Första dagarna på Friman känns kläderna som ett hinder. Jag får väldigt ont i ryggen, det är peruk och uppstramat och stelt. Men det hjälper mig också. Lottie är ganska uppstramad.

Mamman du spelar i ”Monky” är en helt annan sort.

– Maria har ett speciellt sätt att skapa karaktärer, som är ovanligt för film. Det var väldigt kul. Hon kommer in från teatersidan med en metod som är commedia dell’arte och clownteknik. När vi väl började filma var vi väldigt samspelta och förberedda.

”Existentiell familjefilm”

Maria Bloms familjefilm tar upp sorg och saknad.

– ”Monky” berör viktiga ämnen på ett bra sätt, och är rolig också. Jag är stolt att vara med. Att man får tillgång till en magisk värld, att en familjefilm får vara existentiell.

Du är också med i biosuccén ”Solsidan”, som ny förälskelse till Felix Herngrens rollfigur.

– Det var jätteroligt att bli inbjuden i deras humor. Jag gillar att jobba med tajming och repliker. De har en ganska speciell stil, lite Woody Allensk , hattig, pratar snabbt och ryckigt. Eftersom Felix och jag skulle vara ganska lika som karaktärer var det kul att härma honom och spela som han.

Bröderna Herngren fångar vår tid på samma vis som Lasse Hallströms filmer gjorde 1970-talet.

– Måns och Felix är suveräna i sin genre att vara vardagliga, mästare kring skilsmässor och svensk osäkerhet. Jag är ödmjuk inför det. Om man älskar ”Solsidans” karaktärer från tv får man en härlig stund och fördjupning. Jag är stolt över den filmen också.

”Rädd att det ska bli tyst”

Ser du likheter mellan dina aktuella roller i ”Fröken Frimans krig”, ”Monky” och ”Solsidan”?

– De har inte mycket gemensamt. Det är jag glad för, när alla råkar komma samtidigt. Efter en sådan här exponering är man rädd att det ska bli tyst.

Har det den effekten? Man får färre jobb?

– Ja, för kvinnor. Inte för alla män. Vissa män får jobba mer om de syns mer.

Vad har du tänkt om #metoo under hösten?

– Jag är lycklig att det har hänt. Jag är väldigt delaktig i #tystnadtagning. Det är skönt att vi vågar prata om det och om maktfördelning. Det är helt fruktansvärt vad alla varit med om. Jag blev väldigt upprörd, arg och ledsen av att läsa allas vittnesmål.

Blev du överraskad av mängden historier?

– Nej. Men jag blev överraskad av grovheten i dem. Det här har vi varit med om sedan barnsben. Det jag blir mest arg på är att det blivit normaliserat. Att jag själv också gjort det möjligt, att man jamsat med och inte tagit avstånd från personen som gjort något emot en. Att man gillat läget för att den personen har makt. Därför är det skönt att vi pratar om det. Det kan bara gå framåt nu.

FAKTA Det här är Frida Hallgren

Född: 16 december 1974.

Bor: Stockholm.

Familj: Sambon Hampus Josefsson, döttrarna Ester, 8 år och Harriet, 5 år.

Tv-debut: Novellfilmen ”Klassliv” i ”Bullen” 1989

Filmer i urval: ”Svart Lucia”, ”Om inte”, ”Kådisbellan”, ”Sökarna”, ”Livet är en schlager”, ”Så som i himmelen”, ”Arne Dahl”, ”En gång i Phuket”, ”Hamilton: Men inte om det gäller din dotter”, ”Hallonbåtsflyktingen”, ”Så ock på jorden”.

Aktuell: ”Solsidan” och ”Monky” på bio, ”Fröken ­Frimans krig” säsong 4 i SVT/SVT Play. LÄS MER

