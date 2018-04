Sarah Jessica Parker + FÖLJ

Sarah Jessica Parker talar ut om ”Sex and the city”-konflikten

NÖJE 25 april 2018 14:38

Kim Cattrall har gått hårt åt ”Sex and the city”-kollegan Sarah Jessica Parker.

Men den senare har inte velat kommentera den infekterade konflikten.

Nu tar hon bladet från munnen.

– Jag har aldrig yttrat ett otrevligt, nedlåtande eller ovänligt ord, säger Sarah Jessica Parker till Vulture.

Rykten om att Kim Cattrall och Sarah Jessica Parker inte drog jämt startade redan då de spelade in ”Sex and the city” i början av 2000-talet.

Och när det stod klart att det inte blev en tredje ”Sex and the city”-film blossade bråket upp på allvar då Kim Cattrall förklarade i intervjuer att hon var besviken att kollegan fick henne att framstå som en diva.

Det hela blev ännu värre när Sarah Jessica Parker twittrade ut sin sorg efter att Cattralls broder gått bort tidigare i år.

”Jag behöver inte din kärlek eller stöd i denna tragiska tid, Sarah Jessica Parker”, skrev då Cattrall på Instagram.

”Kims fulla rätt att göra det”

Sarah Jessica Parker har hållit låg profil gällande bråket. Men i en intervju med Vulture ger hon nu sin syn på saken. Och från hennes sida finns det inget ont blod.

– Jag vill bara påminna alla att det inte är någon catfight. Jag har aldrig yttrat ett otrevligt, nedlåtande eller ovänligt ord, säger hon till sajten.

Hon påpekar att hon aldrig tidigare, och tänker inte heller framöver bråka med någon offentligt. Parker vill inte heller att fansen ska minnas ”Sex and the city” för en konflikt, som hon alltså påstår inte existerar.

– Vi är otroligt stolta över vad fick göra och om någon vill dela med sig av sina tankar offentligt är det Kims fulla rätt att göra det, och det är vad det är. Men vi tillbringade tio, tolv år av våra liv att göra något jag verkligen älskade. Jag känner mig privilegierad att ha fått vara en del av det och jag vill inte att det ska lägga ett mörker eller förändra tittarnas upplevelse.

Tre skandaler i kändisvärlden 2018 00:36

