Chris Kläfford: ”Klart man vill hem”

Hinner inte ladda om hemma innan semifinalen

Han är lycklig över att ha tagit sig vidare till topp tre.

Samtidigt vill Chris Kläfford åka hem och ladda om i Lindesberg innan semifinalen nästa fredag, något han inte kommer hinna med.

– Det är tråkigt att inte få åka hem, säger han.

Idol är inne på sluttampen. Nästa vecka gör Chris Kläfford , Hanna Ferm och Gabriel Cancela upp om vilka två som kommer att stå i finalen i Globen.

I takt med att de andra deltagarna har fått lämna har idolernas framträdanden blivit allt mer avancerade. De sjunger inte längre bara en låt under fredagarna, vilket gör att det krävs mer förberedning, repetitioner och textnötande än tidigare. Under fredagen sjöng Kläfford dels Kings of Leons ”Sex on fire” samt Mando Diaos ”Strövtåg i hembygden” i en duett med Linnea Henriksson.

Planen nu är att koppla av innan det är dags att börja förbereda nästa veckas framträdanden. Men Kläfford berättar att han inte kommer hinna åka hem till Lindesberg och ladda om, vilket han önskat.

– Det är tråkigt att inte få åka hem. Det är klart man vill hem. Jag saknar alla där hemma.

”Hinner inte träffas”

Hans flickvän fanns på plats för att heja och stötta honom under kvällen, men de hann knappt umgås.

– Vi sa hej när hon kom in men man hinner inte träffas så mycket.

Samtidigt är han glad att han nu är i topp tre.

– Det är stört. Det är helt sjukt. Jag är jävligt glad. Det är skitkul. Jag har haft roligt hela vägen.

”Är helt sjukt”

Även Gabriel och Hanna är lyckliga över att tävla om en plats i finalen.

– Jag är chockad. Det är så kul! Alltså topp tre. Topp tre! Det är helt stört. De är en dröm, säger Hanna.

– Det är helt sjukt. Jag är på en plats jag aldrig trodde att jag skulle bara. Jag vågade ju knappt sjunga i februari och nu har man öppnat fotbollsgalan i måndags och är topp tre. Det går inte att sätta ord på, säger Gabriel.

Gabriel sa upp sig från sitt jobb som tågspårsunderhållare för att satsa på artistkarriären och ”Idol”. Även om han skulle åka ut nästa vecka tänker han inte återgå till sitt vanliga jobb.

– Nej, det blir fullt fokus på musiken. Man har lite undanlagda pengar så man kan leva ett tag. Vi får hoppas att det löser sig, säger han.

Här är alla vinnare av Idol 01:06

LÄS OCKSÅ Upprepa inte ”Idol”-fiaskot, TV4!

LÄS OCKSÅ Bagge: ”Jag måste tacka gud”