Camilla Läckberg avslöjar hemligheten bakom nya tatueringen



1 av 2 | Foto: Karin Törnblom / IBL Camilla Läckberg.

NÖJE 21 juni 2018 06:19

Camilla Läckberg har gjort det igen.

Hon och maken har tatuerat in varsin kärlekstatuering.

Nu avslöjar hon också hemligheten bakom sin senaste gaddning.

”Vi gjorde en matchande låtrad från en av låtarna från bröllopet”, skriver hon på Instagram.

Den 17 juni förra året sa Camilla Läckberg, 43, och Simon Sköld, 31, ja till varandra under en hemlig ceremoni.

För att fira sin första årsdag valde de i dagarna att tatuera sig.

Paret gjorde en så kallad ”couples tattoo”.

”Vi gjorde en matchande låtrad från en av låtarna från bröllopet. Fast i noter, inte text. Jag på insidan av armen, Simon på foten. Ser lite ’kladdigt’ ut än så länge men kommer klarna ut och man ser att den blev sååå fin”, skriver Camilla Läckberg på sin Instagram.

Hon avslöjar senare vilken låt det rör sig om. I det här fallet det populära ledmotivet till 90-talsserien ”Vänner”, ”Iäll be there for you”.

Enligt Läckberg gick de ut till låten efter vigseln.

”Grymt, bra val”, hyllar en följare parets tatueringar.

”Den gick vi också ut till”, skriver en annan.

Fem tatueringar på ett år

Det är långt från den första tatueringen som Camilla Läckberg gjort det senaste året.

I samband med bröllopet bjöd paret in en tatuerare, vilket slutade med att Läckberg lät tatuera in orden ”Happy life 17/6”. När flyttlasset senare gick för paret från Gamla Enskede till en etagevåning på Duvnäsgatan på Södermalm i Stockholm förevigade hon ögonblicket med en duva i ljumsken. Hon passade även på att hylla sina barn med textraden ”Mother of dragons”.

Och när Simon Sköld fyllde år för ett par veckor sedan var det dags igen. Som en tidig födelsedagspresent valde hon att gadda in makens namn över duvan.

Nu återstår det att se om det blir några fler tatueringar för deckarförfattaren. Men att döma av frekvensen på nya gaddar det senaste året lär det vara långt från sluttatuerat.

