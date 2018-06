1971: I Lexington i delstaten Kentucky den 3 oktober kommer Kevin Richardson kommer till världen.

1973: Den 22 augusti föds Howie Dorough i Orlando i delstaten Florida.

1975: Den 20 februari får Richardson en kusin när Brian Littrell föds i Lexington i Kentucky.

1978: I Palm Beach i Florida kommer den 9 januari AJ McLean till världen.

1980: Han som bara är 13 när han blir medlem i Backstreet Boy, Nick Carter, föds den 28 januari.

1993: Managern och affärsmannen Lou Pearlman gör den 20 april allvar av planerna på att starta ett konkurrerande pojkband till New Kids on the Block när han skriver kontrakt med fem unga män.

1993: På Seaworld i Florida den 8 maj gör Backstreet Boys sitt första framträdande.

1996: Skivdebut. BSB:s självbetitlade album lanseras först i Europa.

1996: Den 19 maj släpps BSB:s genombrottslåt, ”Quit playing games (with my heart)” i USA.

1997: Den 11 augusti kommer platta nummer två, ”Backstreet’s back”.

1998: Tv-framträdande i sketchkomediprogrammet ”Saturday night live”. BSB framför genombrottslåten och ”As long as you love me”.

1999: Nästa succélåt, ”I want it that way”, skickas ut över världen den 12 april.

1999: Den 18 maj kommer gruppens tredje platta, ”Millennium”.

2000: ”Black & blue”, gruppens fjärde album släpps den 21 november. Skivsläppet är ett av de största i världen med förhandsbeställningar på sex miljoner exemplar.

2001: Under ett framträdande på MTV den 9 juli meddelar fyra av de fem BSB-medlemmarna att bandets turné gör uppehåll för att AJ McLean ska på avvänjning.

2005: Comebacken med det rockigare albumet ”Never gone” säljer i tio miljoner exemplar men sågas av kritikerna.

2006: Den 23 juni meddelar Kevin Richardson att han lämnar gruppen.

2007: Första albumet utan Richardson, ”Unbreakable”, släpps 24 oktober.

2008: Richardson återvänder till gruppen. Den 23 november återförenas de på scen på Hollywood Palladium med låten ”Shape of my heart”.

2009: BSB släpper ”This is us”, en platta som bara är uppe och vänder på topplistorna.

2010: Ett framträdande med New Kids on the Block den 19 juni bäddar för en gemensam turné under namnet NKOTBSB.

2016: Den 19 augusti avlider gruppens skapare, Lou Pearlman, när han avtjänar ett 25-årigt fängelsestraff för skattebrott och pyramidspel. Han blev 62.