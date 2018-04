Heidi Klum + FÖLJ

Heidi Klum har hittat kärleken igen – i rockstjärnan

NÖJE 10 april 2018 11:13

Efter uppbrottet.

Nu syns Heidi Klum med en ny man vid sin sida.

De senaste dagarna har hon och 28-årige rockstjärnan Tom Kaulitz, känd från Tokio hotel, fångats på bild under en kärlekssemester i Mexiko.

Efter ett stormigt förhållande bröt Heidi Klum, 44, och konsthandlaren Vito Schnabel, 31, upp i augusti förra året.

Men nu har ”Project runway”-profilen en ny pojkvän, rapporterar Page six.

Det är den tyska rockstjärnan Tom Kaulitz, 28, som fångat Klums intresse.









1 av 3 | Foto: STELLA PICTURES BACKGRID US Heidi Klum och Tom Kaulitz.

Het kärlekssemester

De sågs första gången tillsammans i mars när Heidi Klum spelade in ”America’s got talent” i Los Angeles. Och de senaste dagarna har de setts mysa ihop i Mexiko. Under semestern har de fångats på bild när de kysser varandra passionerat.

Tom Kaulitz slog tillsammans med brodern Bill Kaulitz igenom med det tyska bandet Tokio Hotel i början av 2000-talet. Bandet är mest känd för sin superhit ”Moonsoon”.

