Rocklegendaren Hank von Hell är död

Hans-Erik Dyvik Husby, mer känd under artistnamnet Hank von Hell, är död

Rockstjärnan och skådespelaren blev 49 år gammal.

Det rapporterar Tivedstrandsposten, som fått det bekräftat av familjen.

Hank von Hell och Turbonegro

Hank von Hell var sångare i det norska punkrockbandet Turbonegro . De har hits som ”Are you ready (for some darkness)” och ”I got erection”. Bandet var skandalomsusat och hamnade ofta på löpsedlarna.

2005 spelade de i Sverige och anklagade då den svenska kungafamiljen för både pedofili och incest.

Hank von Hell kallade sig först för Hank von Helvete. Genom åren har han också kallats ”Hertugen”, ”Herr Tugen” och ”Hertis”.

Gestaltade Cornelis Vreeswijk

Hank von Hell pratade öppet om sitt drogmissbruk.

Efter 18 år i bandet valde han att hoppa av Turbonegro år 2010 för att bli nykter och för att fokusera på sin familj och sin skådespelarkarriär.

Han gjorde bland annat rollen som trubaduren Cornelis Vreeswijk i filmen ”Cornelis”.

Hank von Hell blev 49 år.

Spelade Jesus och var med i melodifestivalen

2013 deltog Hans-Erik Dyvik Husby i norska melodifestivalen ”Melodi Grand Prix” med låten ”No one”. Han nådde dock inte finalen.

Sedan 2018 har Dyvik skrivit låtar under artistnamnet Hank von Hell. I november 2018 släppte han albumet ”Egomania” och efter det deltog han återigen i norska melodifestivalen.

Dyvik Husby spelade också teater. Han spelade Jesus i ”Jesus Christ Superstar” på ”Det Norske Teater”.

Husby har dottern Else Victoria tillsammans med sin ex-hustru Gro Skaustein, 41.

