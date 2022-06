SVT om årets ”Gift vid första ögonkastet”: ”Ett misslyckande”

”Vill verkligen dementera att vi matchar människor för att skapa bra tv”

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

Christina Hill, ansvarig utgivare för ”Gift vid första ögonkastet” är rent tv-mässigt nöjd med senaste säsongen.

Men i kärleksväg beskriver hon det som ett misslyckande – som kan ha haft med covid att göra.

– Kanske har det haft en påverkan, säger hon.

Den gångna säsongen av ”Gift vid första ögonkastet” ledde inte till någon kärlek.

Bara ett par, Louise och Jonas, valde att fortsätta med sitt äktenskap, men relationen gick i kras ett halvår senare.

Martin och Jonas sade båda nej. Och de två andra paren avbröt experimentet innan de ens fått den frågan.

Ovanpå det har Jonas Strömqvist efteråt sagt till Aftonbladet att det enda han ångrar med sin medverkan var att han inte också avbröt experimentet. Han tror att det hade besparat honom mycket ångest.

helskärm Jonas och Martin.

”Jättefint innehåll”

När Christina Hill, ansvarig utgivare för programmet, ser tillbaka på säsongen är det med dubbla känslor.

– Rent tv-mässigt är vi jättenöjda med casten. De har varit fantastiska. Det var jättefint innehåll och det har väckt så mycket intressanta diskussioner – mer än någonsin. Så det är jag jättenöjd med.

– Sen är det klart att vi inte är nöjda med utfallet. Det blev bara ett ja och det är klart att det inte är bra nog.

Med tanke utfallet, skulle du betrakta årets säsong som ett misslyckande?

– Jag tycker det är bekymmersamt om deltagare känner så starkt att de inte vill göra färdigt experimentet. Vi har tidigare haft deltagare som sagt att de inte orkar mer och har velat hoppa av. Då har det nästan alltid gått att ändra, och nästan alltid har de i efterhand sagt ”vilken tur att jag inte hoppade av”. Men den här gången, när framför allt ett par hoppade av tidigt, måste det ses som ett misslyckande. Både i matchningen och hanteringen. Vi pratar mycket om vad vi kan göra så det inte händer igen.

helskärm Christina Hill, ansvarig utgivare för ”Gift vid första ögonkastet”.

”Fullt förtroende för experterna”

”Gift vid första ögonkastet” är ett program som väcker känslor och åsikter hos de som tittar.

I forum, på sociala medier och för den delen i krönikor i traditionell media har årets matchningar ifrågasatts och kritiserats. En allmän uppfattning, hos såväl deltagare som tittare, är att många varit för olika varandra.

– Det har florerat någon form av underton, framför allt hos krönikörer, att vi skulle matcha människor för att skapa bra tv, och det vill jag verkligen dementera. Det vore helt kontraproduktivt. Det enda vi vill ha är att samtliga säger ja, säger Christina Hill.

helskärm Psykolog Fredric Bohm, psykoterapeut Maria Farm, och sexolog Kalle Norwald.

Vad som gick fel i matchningen i år är svårt att svara på, menar hon. Men hon tror att covid kan ha varit en faktor.

– Vi har resonerat om varför vi lyckades mindre bra med matchningen den här gången och tror att en förklaringen till det är att vi var tvungna att genomföra hela castingen på zoom. Vi kunde inte träffa folk som vi hade gjort annars. Kanske har det haft en påverkan. Sen är det klart att man inte kan skylla allt på det, men det är klart upplevelsen.

– Jag har fullt förtroende för experterna. Redaktionen och experterna lever och andas det här projektet det pågår. Det hanteras inte med vänsterhanden på något sätt.

helskärm Axel och Märtha.

Rekordmånga sökte

Enligt Christina Hill var det rekordmånga – omkring 2 000 personer – som sökte in till årets program.

I ungefär en vecka till är det möjligt att söka till nästa säsong och trycket beskrivs vara lika stort.

En deltagare vi har pratat med sa att SVT meddelat denne att ni skulle göra om processen mycket till nästa säsong, med anledning av det misslyckade utfallet. Stämmer det?

– Att det skulle göras om mycket... Nej, det har vi inte diskuterat. Såklart, deltagarna från i år var bara med på Zoom-intervjuer inför och det hoppas jag att vi aldrig behöver göra igen.

– Men rent metodmässigt ändras inget, inte vad jag vet. Under olika år har vi fokuserat på olika parametrar under matchningsprocessen. Det har varit en lärandeprocess och vi justerar lite från år till år. När jag frågade producenten vad de anser vara viktigast så menar hon och experterna att motivationen är viktigast. Ålder, bakgrund, intressen, vad man söker och så vidare vägs in men i grund och botten är det ”varför går jag in i experimentet – hur dedikerad är jag”. Det ger det bästa utfallet.

Är ni oroliga för att färre ska söka in, eller för den delen tro, på experimentet med tanke på utfallet i år?

– Jag tror inte det. Jag hoppas inte det. Vi tycker det här är ett otroligt spännande program. Vi hade inte fortsatt om vi inte hade känslan att deltagarna i efterhand är glada och känner att det varit roligt och givande. Då är det liksom ingen poäng.