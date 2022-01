Tv-profilen Lisa Rennerstedt är död

Bästa vännen Kayo: Vår vänskap är systerlig

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 30 min sedan

helskärm Lisa Rennerstedt på bokrelease 2017.

Tv-profilen och programledaren Lisa Rennerstedt har gått bort efter en tids sjukdom.

En av hennes bästa vänner var artisten Kayo.

”Min sorg är bottenlös och hon kommer för alltid vara saknad”, skriver artisten i ett sms till Aftonbladet.

I ett inlägg på Facebook som Aftonbladet har fått tillstånd att citera skriver Lisa Rennerstedts syster och två barn om känslorna:

”Nu har vår underbara mamma och syster, Lisa, somnat in efter en tids sjukdom. Det var alldeles för tidigt för Lisa att lämna jordelivet, hon kämpade emot in i det sista som den sanna krigare hon var. Men med ett fartfyllt liv i bagaget konstaterade hon själv ”Jag har nog levt ett mer galet och innehållsrikt liv än många andra, det kan man inte komma ifrån”. Tack till alla som stöttat Lisa och oss under denna tid. Sorgen är kärlekens pris, du kommer för evigt finnas i våra hjärtan mamma”.

helskärm Lisa Rennerstedt med vännen Annika Jankell.

”Träffade henne i torsdags”

Lisa Rennerstedt syntes ofta på olika premiärer och invigningar med vännen Annika Jankell. Hon berättar att hon träffade Lisa Rennerstedt på sjukhuset så sent som i förra veckan.

– Jag träffade henne i torsdags och vi fick krama om henne. Jag visste inte att det var ett farväl, men det var väldigt vackert att vi fick komma. Därför känns det så overkligt. Jag höll hennes händer, det känns så overkligt, det är tungt nu.

Annika Jankell berättar att hon och Lisa fann varandra när de var kollegor.

– Vi jobbade tillsammans på TV4 Stockholm i många år och har känt varandra i säkert 30 år. Hon var ”one of a kind”, briljant och en knasboll i positiv bemärkelse. Lisa är ojämförbar och ingen dussinkopia. Det är en otrolig förlust.

Kayo: Min sorg är bottenlös

En av Lisa Rennerstedts bästa vänner var artisten Kayo Shekoni. Hon skriver om sorgen i ett sms till Aftonbladet.

”Min bästa vän. Vår vänskap är systerlig. Med sin klokskap, humor och rättvisepatos har hon betytt otroligt mycket för mig som människa privat och yrkesmässigt. Lisa var nyfikenhet med ett mod som ingen jag träffat. Utan henne hade jag inte varit där jag är idag. Med hennes gedigna erfarenhet inom tv och media var hon en källa till inspiration och stöd. En cool, stark, varm och självständig kvinna. Min sorg är bottenlös och hon kommer för alltid vara saknad”.

Lisa Rennerstedt har förutom att vara nyhetsankare på TV4 Stockholm, även lett programmet ”Lisa och en stor stark” där hon intervjuade bland andra Jan Guillou, Robert Aschberg och Kjell Bergqvist samt varit programledare för Glädjehuset”. Hon var också producent för TV4-succén ”Maj Fant” och hon jobbade flera år på TV3 med program som ”Efterlyst”, ”Top Model” och ”Från koja till slott”.

Lisa Rennerstedt blev 68 år.

