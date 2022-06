Så träffades E-Type och Melinda Jacobs

Namn: Bo Martin Erik Erikson.

Ålder: 56 år.

Yrke: Artist, entreprenör.

Familj: Flickvännen Melinda Jacobs, 38.

Bor: Villa i Bromma.

Bakgrund: Slog igenom 1994 under artistnamnet E-Type med låten ”Set the world on fire” och blev snabbt en av Sveriges största eurodance-artister, med hits som ”Angels crying”, ”Free like a flying demon”, ”Here I go again” och ”True believer”. Gjorde 2000 den officiella låten till fotbolls-EM, ”Campione 2000” som blev en hit i hel Europa. har tävlat två gånger i Melodifestivalen, 2004 med ”Paradise” och 2008 tillsammans med The Poodles med låten ”Line of fire”

Aktuell: Med nya rockbandet Dampf, där han valt ett nytt alter ego, A-Tron. Sommarpratar dessutom i ”Sommar i P1” fredag 8 juli.