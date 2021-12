Uppgifter: Tristan Thompson har blivit pappa igen – efter otroheten

Ska ha krävt abort – stäms av kvinnan

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 20 min sedan

helskärm Khloe Kardashian och Tristan Thompson var tidigare ett par.

Kvinnan som Tristan Thompson var otrogen med blev gravid.

Nu har hon fött barnet som hon säger att basketspelaren är pappa till.

Enligt uppgifter till Page Six stämmer hon Thompson och kräver att han betalar underhåll.

I våras var basketspelaren Tristan Thompson, 30, otrogen mot dåvarande flickvännen Khloe Kardashian, 37. Nu uppger kvinnan han var otrogen med, Maralee Nichols, 31, att hon fött hans barn.

Enligt Page Six stämmer Nichols nu Thompson och vill att han betalar underhållsstöd samt andra utgifter hon behövt lägga ut under graviditeten. Nichols ska ha fött barnet i början av december och Page Six har nu tagit del av den stämningsansökan hon lämnat in. Enligt den ska Thompson ha försökt tvinga Nichols att genomföra en abort och velat erbjuda henne 737 000 kronor för att göra det.

helskärm Tristan Thompson.

Sms:en från Tristan Thompson

I dokumenten finns också de meddelanden som basketspelaren ska ha skickat till Nichols när det stod klart att hon var gravid.

”Om du tror att du ska få pengar om du behåller barnet så tror du helt fel. Jag kommer att gå i pension efter den här säsongen. Så i form av underhåll kommer du få samma summa som du får av någon som är arbetslös.” skriver han och fortsätter:

”Du gör bäst i att ta dessa 75 tusen dollar jag erbjuder dig för du kommer inte ens få i närheten av det när du får barn med en pappa som är arbetslös. Allt du kommer få är ett barn med en pappa som är noll engagerad och några hundra dollar i underhållsstöd varje månad.”

Thompson säger att han inte skickat något av meddelandena, men erkänner att avsändarens kontaktuppgifter tillhör honom.

Erkänner otroheten

I dokumenten erkänner Tristan Thompson att han och Nichols har haft sex flera gånger på ett hotellrum efter en utekväll. Inget faderskapstest har ännu gjorts men Nichols säger att hon kommer att göra ett för att bevisa att Thompson är pappan till barnet.

helskärm Khloe Kardashian.

Khloé Kardashians reaktion

Enligt uppgifter till People ska Khloé Kardashian vara upprörd över att Thompson än en gång varit otrogen mot henne. Detta efter att hon tagit tillbaka honom efter flera tidigare otrohetsskandaler.

Thompson och Kardashian gjorde dock slut i somras och har ingen relation i dag, mer än att de tillsammans uppfostrar sin gemensamma dotter True, 3.

Publisert: Publicerad: 07 december 2021 kl. 06.43

