Underhållande Oscarsgala med både överraskande vinnare och käftsmäll

Jan-Olov Andersson om prisgalan – Will Smith och Chris Rock stod för nattens skandale

Så var Oscarsgalan tillbaka – på riktigt!

Med många Hollywoodprofilers stjärnglans på röda mattan. Med filmer som folk faktiskt har sett. Med tre vassa värdar för galan. Och en skandal, när Will Smith promenerade upp på scenen och nitade Chris Rock.

Men Sverige, Norge och Danmark blev utan priser.

Oscarsgalan hade rekordfå tittare i fjol. Inte bara pandemins fel. Galans stora vinnare ”Nomadland” må vara en -film, men den nådde aldrig ut till den breda publiken, trots att den visats på Disney+.

Det blev samma kritik som ofta drabbat Guldbaggegalan, att det bara handlar om filmer som kritiker tycker om, men som ”vanligt folk” inte ens hört talas om.

Sedan har det under senare år alltid diskuterats mångfald och ”representation”, att för få svarta eller personer från andra minoriteter inte varit nominerade. Sådant är man besatt av i USA. Mycket kring galan har blivit väldigt politiskt laddat.

Frånvaron av värdar, eller programledare, har heller inte gynnat galans utformning.

Nu var det mer traditionellt. Och politiskt korrekt med tre kvinnor, två av dem svarta, varav en lesbisk, som värdar.

Amy Schumer skämtade om att det var billigare att hyra in tre kvinnliga värdar än en manlig. Viktigast var att hon, Regina Hall och Wanda Sykes hela tiden var proffsiga, vassa och roliga.

Stark inledning med Beyonces framförande av en av de nominerade låtarna, läckert framförd på en tennisbana (filmen låten är med i handlar om systrarna Venus och Serena Williams genombrott). Följt av Amy Schumers skojiga och småelaka drift med några av stjärnorna och filmerna.

Ganska snart liksom nästan försvann sedan programledarna ur programmet, men så brukar det vara. Huvudsaken var väl att det flöt på i hyfsat tempo. Med kända presentatörer.

Skandalen var förstås när komikern Chris Rock skämtade om Jada Pinkett Smiths kortklippta frisyr. Hon har tidigare berättat att det beror på en sjukdom. Will Smith gick upp på scenen och klippte till Rock.

– Will Smith just smacked the shit out of me, sa Chris Rock.

Will Smith gick tillbaka till sin plats. Sedan skrek han:

– Keep my wife’s name out of your fucking mouth.

En tårfylld Will Smith höll sedan ett gripande tacktal när han vann skådespelarpriset. Och bad om ursäkt till Oscarsakademien, utan att nämna incidenten med Chris Rock. Han sa i stället att kärleken kan få människor att göra galna saker.

•Sverige, Norge och Danmark blev utan priser. Det var väl väntat, med tanke på vilka som var favoriter. Tror dock att de svenska make up- och hår-nominerade Eva von Bahr/Love Larson och Göran Lundström/Anna Carin Lock snart är där och tävlar igen. Hade de vunnit, hade de bara fått ungefär tio sekunder i rampljuset, det var vad prisutdelningen i deras kategori klipptes ned till.

•Stora vinnaren: ”CODA”. Tre Oscars. Snacka om vilket lyft för den känslostarka independentfilmen om en döv fiskarfamilj på amerikanska östkusten.

•Stora vinnaren II: ”Dune”. Sex Oscars. Nästan alla tekniska priser som finns. Visar väl att Denis Villeneuve har gjort rätt mycket rätt, trots varken regi- eller bästa filmnominering.

•Förloraren: Jane Campion. Trots regipriset, det enda som ”The power of the dog” fick trots hela tolv nomineringar. Var länge storfavorit. Visar kanske att filmen var lättare att bli imponerad av, att respektera, än att älska. Så tyckte jag i alla fall.

•Om Disney hade nominerat hitlåten ”We don't talk about Bruno” från ”Encanto”, hade den nog vunnit Oscar för bästa sång. Nu fick de framföra den ändå, hela galans musikaliska höjdpunkt.

•In Memoriam-stunden blev bättre än tidigare med lite personliga hälsningar från Bill Murray och Jamie Lee Curtis och glad musik, som Norman Greenbaums ”Spirit in the sky”.

•TV 4:s Per Lernström och Parisa Amiri skötte sig bra på röda mattan, även om de blandade ihop namn och fakta några gånger. Lite röriga övergångar mellan live och i förväg inspelade intervjuer var knappast deras fel.

Hans Wiklund kommenterade lagom sparsamt under själva galan. Men var ute och cyklade när han pratade om sin favoritfilm ”Belfast” och trodde den utspelades i Dublin.

Här är alla vinnare på Oscarsgalan:

Bästa film: ”CODA”.

Bästa regi: Jane Campion, ”The power of the dog”.

Bästa manliga huvudroll: Will Smith, ”King Richard”.

Bästa kvinnliga huvudroll: Jessica Chastain, ”The eyes of Tammy Faye”.

Bästa manliga biroll: Troy Kotsur, ”CODA”.

Bästa kvinnliga biroll: Ariana DeBose, ”West Side story”.

Bästa originalmanus: Kenneth Branagh, ”Belfast”.

Bästa manus efter förlaga: Siân Heder, ”CODA”.

Bästa internationella långfilm: ”Drive my car”, Japan.

Bästa animerade långfilm: ”Encanto”.

Bästa dokumentär: ”Summer of soul”.

Bästa dokumentär, kortfilm: ”The queen of basketball”.

Bästa foto: Greig Fraser, ”Dune”.

Bästa klippning: Joe Walker, ”Dune”.

Bästa ljud: Mac Ruth, Mark A Mangini, Theo Green, Doug Hemphill, Ron Bartlett, ”Dune”.

Bästa scenografi: Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipor, ”Dune”.

Bästa kläder: Jenny Beavan, ”Cruella”.

Bästa visuella effekter: Paul Lambert, Tristan Myles, Brian Connor, Gerd Nefzer, ”Dune”.

Bästa makeup/hår: Stephanie Ingram, Linda Dowds, Justin Raleigh, ”The eyes of Tammy Faye”.

Bästa originalmusik: Hans Zimmer, ”Dune”.

Bästa sång: ”No time to die”, Billie Eilish & Finneas O'Connell.

Bästa kortfilm: ”The long goodbye”.

Bästa kortfilm, animerad: ”The windshield wiper”.

Publisert: Publicerad: 28 mars 2022 kl. 07.16