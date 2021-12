En spännande vinter-pytt

Idag vinterpratar:

Namn:

Mikael Niemi

Ålder: 62

Bor: Född i Tärnaby, bosatt i Pajala

Yrke: Författare

Tidigare medverkan i Sommar/Vinter: Sommarvärd 2001 och 2013

Snabbguide:

Skrytkvot

Skvallervärde

Känslostyrka

Humornivå

Åh fan-faktor

Första meningen: En vintermorgon ger sig en man ut i vildmarken.

Sista meningen: Det är så vi ser ut, tätt under ytan, Sverige.

3 typiska låtval

Maroon five (5), Harder to breath

Kristofer Börlin, Lulevisan

Ariana Grande, God is a woman