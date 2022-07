Metallica stora på Tiktok – efter ”Stranger things”

helskärm Lars Ulrich, James Hetfield, Kirk Hammett och Robert Trujillo i Metallica 2019.

Metal-bandet Metallica är tillbaka med sin gamla låt ”Master of puppets” från albumet med samma namn. Bandet gjorde en Tiktok-duett av låten tillsammans med skådespelaren Joseph Quinn som spelar rollfiguren Eddie Munson i Netflix ”Stranger things”.

I videon syns bandmedlemmarna James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett och Robert Trujillo framföra låten, med beskrivningen ”Eddie, det här är för dig!”

Enligt Deadline har videon samlat ihop över 7,3 miljoner visningar och 1,7 miljoner likes och låten nådde även förstaplatsen på Itunes rocklista.

Pr-tricket kan ses som en ”Stranger things”-effekt, då serien nyligen populariserade en annan gammal låt genom sitt soundtrack: Kate Bush ”Running up that hill”, som enligt Fortune.com drog in 2,3 miljoner dollar till sångerskan för låten som först släpptes 1985.