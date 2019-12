Reklamavbröt Johan Glans – nu krävs TV4 på 200 000 kronor

Fyra avbrott under show

avRasmus Karlsson

Publicerad: 30 december 2019 kl. 19:17

Uppdaterad: 30 december 2019 kl. 20:16

Mitt under scenshowen ”Johan Glans World tour of the world” avbröt TV4 för reklam fyra gånger.

Nu yrkar Granskningsnämnden på att kanalen ska betala en straffavgift på 200 000 kronor.

– Det är fint om det kan bli ett prejudikat. Att de tänker ett extra varv vart de lägger reklamavbrott, säger Johan Glans.

Johan Glans, 45, avbröts fyra gånger av TV4 då de la in reklampauser vid olika tillfällen. Det var under komikerns scenshow ”Johan Glans World tour of the world” som detta hände. Nu fäller Granskningsnämnden för radio och tv kanalen. Dessutom yrkar de på att kanalen ska betala en straffavgift på 200 000 kronor.

”Gör så gott vi kan”

”Sändningen fälls. Den strider mot bestämmelsen om när program får avbrytas av annonsering”. Så skriver Granskningsnämnden i sitt beslut. TV4 har tidigare vid upprepade tillfallen fällts av Granskningsnämnden för att annonsavbrott placerats på ett sätt som inte kunnat godtas enligt radio- och tv-lagen.

– Vi gör så gott vi kan med att placera avbrotten och oftast lyckas vi. Däremot recenserar jag inte Granskningsnämndens beslut, säger TV4:s presschef Charlie Forsberg.

Vill du kommentera summan de yrkar på?

– Nej, det är inte något jag vill recensera.

Glans: ”Tänker ett extra varv”

Det är förvaltningsrätten som kommer avgöra huruvida om beloppet ska betalas eller inte. När Nöjesbladet får tag på Johan Glans är det första gången han hör om beslutet.

– Det är fint om det kan bli ett prejudikat. Att de tänker ett extra varv vart de lägger reklamavbrott, säger han.

Komikern är dock införstådd på att reklam förekommer i kanalen.

– Jag har ju sålt showen till TV4. Om man säljer den till en reklamkanal så är man inte dummare än att det kommer reklamavbrott, säger han.

Foto: Robert Eldrim Komikern Johan Glans blev avbruten med reklam fyra gånger av TV4. Nu krävs kanalen på 200 000 i straffavgift.

FAKTA Här är de fällda avbrotten ”Johan Glans World tour of the world” var en sändning av en scenshow med en ståuppkomiker. Sändningen avbröts vid följande tillfållen av annonser: • Komikern pratade om kroppsspråk, varpå sändningen bröts av annonser. Efter avbrottet fortsatte komikern att prata om kroppsspråk. • Sändningen avbröts av annonser under en sekvens där komikern pratade om en händelse på ett skoldisco. Efter avbrottet fortsatte komikern att prata om händelsen på skoldiscot. • Komikern pratade om att hans barn ville ha en skärmplatta. Sändningen avbröts av annonser. Efter avbrottet fortsatte komikern att prata om sina barn och skärmplattor. • Komikern pratade om lucia. Mitt i en mening om uttrycket "fjät" avbröts sändningen av annonser. Efter avbrottet fortsatte komikern att prata om uttrycket fjät. LÄS MER

