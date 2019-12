Monty Python-stjärnan död 75 år gammal

Rasmus Karlsson

Publicerad: 30 december 2019

Uppdaterad: 30 december 2019

Neil Innes är död.

Manusförfattaren och musikern dog plötsligt av naturliga orsaker.

”Det är med stor sorg som vi måste meddela Neil James Innes har dött” skriver hans familj i ett uttalande, skriver Mirror.

Han medverkade bland annat i Monty Pythons ”Life of Brian” och ”Monty Python and the Holy Grail” där han även och skrev originallåtar till den senare. Men nu har Neil Innes dött 75 år gammal, skriver Mirror.

Hans agent, Nigel Morton, bekräftade nyheten och berättade att det var oväntat och att Innes inte hade varit sjuk.

I ett uttalande skriver hans familj:

”Det är med stor sorg som vi måste meddela Neil James Innes dog den 29 december 2019. Han dog plötsligt av naturliga orsaker och, vad vi tror, utan smärta” skriver tidningen.

”Vi har förlorat en vacker, snäll och vänlig själ vars musik och låtar berörde allas hjärtan” säger en talesperson för familjen i ett uttalande.

Låg bakom visslingen

Neil Innes spelade även i bandet ”The Rutles” och det sägs att han också ska ha legat bakom den berömda visslingen i låten ”Always Look on the Bright Side of Life”.

Han efterlämnar sig frun Yvonne, sina tre söner Miles, Luke, Barney och de tre barnbarnen Max, Issy, Zac.



1 av 2 | Foto: TT NYHETSBYRÅN Neil Innes

