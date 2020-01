”Orange is the new black”-stjärnan förlovad – visar upp diamantringen

avNatalie Demirian

Publicerad: 01 januari 2020 kl. 19:11



1 av 2 | Foto: AP TT Danielle Brooks.

”Orange is the new black”-skådespelaren Danielle Brooks har förlovat sig.

På Instagram visar skådespelaren upp diamantringen.

”Jag ska få gifta mig med min bästa vän”, skriver hon.

Danielle Brooks, 30, är bland annat känd för att spela en av huvudrollerna, Tasha "Taystee" Jefferson, i Netflix-serien ”Orange is the new black”.

Skådespelaren fick sitt första barn, en dotter, i november tidigare i år och nu avslöjar hon på Instagram att hon ska gifta sig med sin pojkvän Dennis Gelin.

”Jag trodde aldrig att en av de bästa dagarna av mitt år skulle hända den sista veckan på året. Jag ska få gifta mig med min bästa vän. Vi är FÖRLOVADE!! Så exalterad att få bli din fru. D&D till slutet”, skriver hon på Instagram, där lyckönskningarna strömmar in.

I inlägget visar hon upp diamantringen och hur de firar med en dans.

