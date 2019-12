Com Hem och TV4 överens i tv-bråket

Tele 2: ”Därför känns det skönt”

avRasmus Karlsson

Publicerad: 20 december 2019 kl. 19:30

Uppdaterad: 20 december 2019 kl. 20:00

Konflikten är löst.

Com Hem har under fredagen säkrat en muntlig överenskommelse med TV4 vilket innebär att tv-tittarna återfår bland annat TV4 under julhelgen och framåt.

– Jag är oerhört glad, säger säger Anders Nilsson, vd på Tele2-koncernen i ett pressmeddelande.

Bråket mellan Tele 2/Com Hem och Telia/TV4 har varit långvarigt och drabbat miljontals människor. Hårda ord har använts och kunderna har varit arga.

Men nu verkar konflikten vara löst. Under fredagens förhandlingar mellan parterna har de kommit fram till en muntlig överenskommelse där Com Hem och Boxers kunder kommer få tillbaka TV4 och C More under julhelgen och framåt.

– Jag är oerhört glad över att vi äntligen har nått en muntlig överenskommelse med TV4. Jag förstår att våra kunder är besvikna över ur de drabbats av detta den senaste veckan, och vi kommer nu jobba dag och natt för att få det nya avtalet på plats. Det är tydligt att många av våra kunder saknar TV4 och oroar sig inför julens tv-tittande. Därför känns det skönt att vi nu kommit framåt i våra samtal, säger Anders Nilsson, vd på Tele2-koncernen i ett pressmeddelande.

Kommer kunna se Bingolotto

TV4:s vd, Casten Almqvist, är glad över att situationen har löst sig.

– Det har varit tuffa men konstruktiva förhandlingar under eftermiddagen och kvällen. Det är med stor glädje jag nu kan berätta att tittarna får tillbaka TV4 och C More. Det är också ett välkommet besked för föreningslivet runt om i Sverige att Bingolottos uppesittarkväll ser ut att kunna sändas som planerat. Vi kommer att återkomma med mer information så snart överenskommelsen är färdig, säger han i pressmeddelandet.

”Återkommer”

När Nöjesbladet kontaktar TV4:s presschef, Charlie Forsberg, hänvisar han till pressmeddelandet och vill inte gå in ytterligare detaljer kring avtalet.

”Vi återkommer när vi har mer att berätta”, skriver han i ett sms.

sdgsdg

Några detaljer vill heller inte Louise Ekman, presschef på Com Hem, inte gå in på.

”Förhandlingarna och detaljerna i avtalet slutförs under helgen. På Com Hem är vi mycket nöjda över framstegen i förhandlingarna, och framförallt det faktum att en tredjedel av Sveriges hushåll nu får tillbaka TV4. Detaljerna i avtalet det är inget som vi delar med oss av”, skriver hon i ett mejl.

Vet ni exakt när kanalerna kommer vara tillgängliga?

”Vi kommer jobba dag och natt under helgen för att slutföra förhandlingarna och kunna tända upp så snart det är klart.”

Hur känns det att ni kommit överens?

Vi är väldigt nöjda över att ha nått en överenskommelse med Telia. Detta har såklart drabbat våra kunder hårt och vi ser fram emot att få tända TV4 igen med bara några dagar kvar till jul.

Tele 2 meddelar att fortsatta förhandlingar kommer ske gällande det totala avtalet mellan Com Hem och TV4.

Nöjesbladet söker Tele 2.



1 av 2 | Foto: Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN Com Hem och Tele 2.

LÄS OCKSÅ Com Hem bojkottar TV4-journalister

LÄS OCKSÅ C More släcks ner för Com Hems kunder

LÄS OCKSÅ Efter mötet: Ingen lösningen på konflikten mellan Com Hem och TV4