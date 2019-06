Eminem + FÖLJ

Eminems pappa död – återförenades aldrig

Dog i hjärtinfarkt i sitt hem 67 år gammal



1 av 2 | Foto: Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN Eminem.

avTorbjörn Ek

NÖJE 27 juni 2019 10:17

Eminems pappa har dött, uppger TMZ.

I flera låtar sjunger rapparen om hur han övergavs som barn – de återförenades aldrig trots faderns vädjan.

Eminems pappa Marshall Bruce Mathers Jr har dött. Enligt TMZ drabbades han av en hjärtinfarkt i sitt hem i Fort Wayne i delstaten Indiana och dog tidigare i veckan. Han blev 67 år gammal.

Eminem, som egentligen heter Marshall Bruce Mathers III, 46, har i flera låtar rappat om hur hans biologiska pappa övergivit honom och om att de aldrig träffats. I låtarna ”My name is” och ”Cleanin out my closet” rappar han om ilskan han känt mot sin far.

Bildade ny familj

Enligt Daily Mail gifte sig Eminems mamma Debbie med Bruce när hon var 15 och han 22, två år senare föddes sonen som skulle bli känd som Eminem, men föräldrarna gjorde slut kort därefter. Pappan flyttade till en annan delstat och bildade snart en ny familj och fick ytterligare två barn.

Eminem har sagt i intervjuer hur han skrev brev till sin far som barn, men att de alltid återvände med ”adressaten okänd”. Han har också sagt att pappan ibland hade ringt till hemmet när han var liten, men att han själv aldrig pratat med honom, uppger TMZ.

Försökte få träffa sin son

2001, några år efter Eminems genombrott gick Marshall Bruce Jr ut och sa att han försökt få kontakt med sin son, men att exfrun Debbie hade hindrat honom.

– Jag vill verkligen träffa min son och berätta för honom att jag älskar honom. Jag är inte intresserad av hans pengar. Jag vill bara prata med honom. Jag vill att han ska veta att jag finns här för honom om han vill släppa in mig i sitt liv igen, sa han då till brittiska tidningen Mirror.

Eminem svarade till samma tidning:

– Min far? Jag har aldrig känt honom. Jag har aldrig sett en bild av honom. Jag hörde att min far försöker få kontakt med mig, men inte nu. Jag fick aldrig ett enda brev. Jag fick aldrig något från honom och jag tycker att han åtminstone kunde ha försökt att skriva. Han kunde ha gjort något, sa rapparen då.

Enligt TMZ återförenades aldrig Eminem med sin far före hans död.

LÄS OCKSÅ Ursinnig Eminem i Friends arena – inför rekordpubliken

LÄS OCKSÅ Eminem överraskar med nytt album

LÄS OCKSÅ Eminems låt kan knäcka allt i sommar

27 juni 2019 10:17