Peter Stormare gör ny tv-serie i USA:s svensktrakter

Foto: LOTTE FERNVALL Peter Stormare.

avJan-Olov Andersson

NÖJE 11 juni 2019 18:10

Efter rader av långfilmer och tv-serier med Hollywoodeliten, satsar Peter Stormare nu på en dokumentärserie som tar avstamp i en omdebatterad runsten i USA:s svensktrakter.

– Olof som hittade den 1898 kommer från min grannby i Hälsingland. Jag vill rentvå hans namn, säger Hollywoodstjärnan.

Filmer av Steven Spielberg och bröderna Coen, tv-serien ”Prison break”, andra filmen i Keanu Reeves framgångsrika John Wick-serie… listan på saker som Peter Stormare, 65, har gjort i Hollywood börjar närma sig ett par hundra produktioner.

Är Sverige eller USA ”hemma” för dig?

– Det är dubbelt. Det är över 30 år nu sedan jag flyttade. Sverige har förändrats. Jag har förändrats. Så det vet i fan om jag flyttar hem. Vi har bott i samma hus i Hollywood i 22 år. Vår dotter har just fyllt tio, skolan ligger nära, vi blir nog kvar där.

Visas på Viaplay

Men ”hemma” är ändå också Sverige. Han har återvänt för filmer och tv-serier som ”Varg”, ”Jägarna 2” och ”Midnattssol”. Debutplattan som musiker hette ”Dallerpölsa & småfåglar”. Med musik som doftade Hälsingland, där han kommer från.

Just det har sin betydelse när han nu producerar, regisserar (ihop med Glenn Lund) och står i centrum i dokumentärserien ”American runestone”, som kommer i två säsonger nästa år på Viaplay.

Kensingtonstenen är en runsten som upptäcktes i USA:s svensktrakter 1898. Sedan dess har den varit omdebatterad. Somliga experter hävdar att den är falsk. Andra att den bevisar att skandinaviska upptäcksresande nådde Nordamerika redan på 1300-talet.

– Jag var uppe i Minnesota för att kolla på en annan sak. Runstenen kände jag till, men hade aldrig sett bilder på Olof, han som hittade den. Det visade sig att karljäveln är från Forsa, det är nästgårds till Arbrå där jag kommer från, säger han.

Foto: LOTTE FERNVALL Peter Stormare.

Då blev Peter Stormare som lite besatt av att rota vidare.

– Jag går i Olofs fotspår och vill rentvå hans namn. Han tjänade aldrig ett öre på runstenen.

– Men hade Olof varit från till exempel Ystad hade jag nog skitit i alltihop, säger han och skrattar.

Vill måna om det svenska

En säsong är redan inspelad, där Stormare och Minnesotabon Elroy Balgaard reser runt i svensktrakterna, rotar i runstenens mysterium och möter massor av människor.

– Han är en amatörarkeolog, vi åker runt som Sherlock Holmes och Dr Watson. Ju mer vi rotar i det här, ju mer får vi höra att ”det här ska ni inte rota i grabbar”. Jag förstår inte hur en runsten kan bli så kontroversiell.

Peter Stormare är fascinerad av hur måna många i svensktrakterna är att bevara det svenska.

– Det säljs t-shirts med flaggor på, det blir lite Skansen ibland, men det görs av någon slags stolthet. En by vi ska besöka heter Viking. Den består av ett hus och en vägkorsning.

Tar efter Michael Caine

I sommar väntar också en filminspelning. Peter Stormare gör titelrollen i ”The obscure life of the Grand Duke of Corsica”.

– Jag kan nog inte vara pensionär, nyfikenheten går aldrig bort, jag hoppas jag får hålla på tills jag trillar av pinn. Jag säger lite som Michael Caine sa när han blev tillfrågad om hur han valde roller: Var spelas den in? Har jag varit där? Finns det bra restauranger? Nu får jag åka till Malta i juli, för första gången i mitt liv.

Foto: LOTTE FERNVALL Peter Stormare.

Namn: Peter Stormare.

Ålder: 65.

Bor: Hus i Hollywood.

Familj: Hustru, 10-årig dotter, 30-årig dotter från tidigare förhållande i Sverige.

Aktuell: På Sverige-besök för att lansera kommande tv-serien ”American runestone”.

