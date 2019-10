Solsidan + FÖLJ

Premiären av ”Solsidan” skjuts upp

TV4: ”Nödvändigt beslut för att skydda vårt innehåll”

Cornelis Rikken

3 oktober 2019 20:57

Premiären av den kommande säsongen av ”Solsidan” skjuts upp.

Detta för att TV4 vill minimera risken att succéserien läggs ut på illegala streamingtjänster.

– Det här är ett stort, men nödvändigt beslut för att skydda vårt innehåll, säger Fredrik Arefalk, kanalchef på TV4 och C More Film och serier.

Användare av streamingtjänsten C More skulle ha fått tillgång till första avsnittet av ”Solsidan” redan den 6 oktober – hela två veckor före tv-premiären.

Men nu backar TV4.

Anledningen till beslutet grundar sig i en oro över att serien ska hamna på illegala streamingplattformar.

– Orsaken till att beslutet kommer nu är att vi ser att den illegala streamingen av vår senaste storsatsning Fartblinda har varit omfattande. Nu måste vi agera för att skydda Solsidan, säger Fredrik Arefalk, kanalchef på TV4 och C More Film, till Nöjesbladet.

Foto: Pär Bäckstrand/C More/TV4. ”Solsidan”.

”Nödvändigt beslut”

I stället kommer tv-serien bli tillgänglig på C More samma datum som den har premiär på TV4 och TV4 Play, det vill säga söndagen den 20 oktober klockan 20.00.

– Det här är ett stort, men nödvändigt beslut för att skydda vårt innehåll. Genom att tillgängliggöra Solsidan på TV4, TV4 Play och C More samtidigt gör vi det mindre attraktivt för de illegala streamingtjänsterna att sprida vårt innehåll eftersom det då finns tillgängligt för hela vår publik, med eller utan reklam, säger Fredrik Arefalk.

Förlorar miljontals kronor

Fredrik Arefalk menar att TV4 och C More har haft stora problem med just illegal streaming.

Enligt honom kostar fenomenet företaget minst 150 miljoner kronor – varje år.

– Illegal streaming är ett omfattande problem för allt vårt innehåll. Vi kan se ett tydligt mönster, säger han.

Kunderna rasar: ”Uruselt”

På Facebook visar nu flera av C Mores kunder sitt missnöje.

”Varför har jag C More? Vad är fördelen med att vara betalande kund? Jag kan lika gärna se allting på tv när det sänds, då man ändå släpper avsnitten samma stund de går på tv... Nu får produktionsbolaget för Solsidan och ni på C More tänka om”, skriver bland annat en person.

”Vad betalar man för hos er när ni nu tar bort den exklusiva visningen av Solsidan? Uruselt att ändra. Fyfan säger jag”, skriver en annan.

Nöjesbladet har sökt samtliga av stjärnorna från ”Solsidan” för en kommentar.

