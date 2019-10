Elton John + FÖLJ

Elton John dissar nya ”Lejonkungen”

Alex Hartelius

17 oktober 2019 17:54

Elton John känner ingen doft av kärleken till den nya ”Lejonkungen”.

I en intervju med tidningen GQ säger han att filmens musik var en ”stor besvikelse”.

– Magin och glädjen var borta.

Artisten Elton John var en stor del i filmsuccén av den animerade versionen av ”Lejonkungen” 1994. Med låtar som ”Can you feel the love tonight” och ”Circle of life” är han starkt förknippad med filmen.

Filmalbumet ”The Lion King: Original Motion Picture Soundtrack”, från samma år, är också det mest sålda albumet för en animerad film någonsin.

Men Elton John är inte något fan av musiken i nya ”Lejonkungen”, som hade biopremiär tidigare i år.

– Den nya versionen av ”Lejonkungen” var en stor besvikelse för mig. Jag tyckte att de misslyckades med musiken. Den var en så stor del av originalet och jag tyckte inte att musiken i den nya filmen hade samma påverkan. Magin och glädjen var borta, säger han i en intervju med GQ.

Foto: EVAN VUCCI Elton John framförde låten ”Never too late” på det nya albumet. Han var också med och skrev låten ”Spriit” som sjungs av Beyoncé i nya filmen.

”Extremt ledsen”

Han säger även att filmalbumet från nya filmen, ”The gift”, inte haft samma succé på listorna som albumet från 1994, som blev årets bästsäljande album.

– Det nya albumet försvann från listorna så snabbt, trots den enorma biljettförsäljningen. Jag önskar att de hade bjudit in mig till festen mer, men den kreativa visionen för filmen och musiken såg annorlunda ut den här gången och jag var aldrig riktigt välkommen eller bemött med samma respekt. Det gör mig extremt ledsen.

Elton John framförde låten ”Never too late” på det nya albumet. Han var också med och skrev låten ”Spriit” som sjungs av Beyoncé i nya filmen .

