Bråket eskalerar – snart kan TV4 släckas ner

”Beklagar detta djupt”

avRasmus Karlsson

9 december 2019 17:01

TV4-kanalerna kan släckas ner för Com Hems kunder natten mellan den 10 och 11 december efter bråk mellan Telia/TV4 och Tele 2.

Och någon lösning verkar inte vara nära mellan parterna.

”Det är olyckligt att Com Hem hotar med att släcka våra kanaler som en en del av sin opinionsbildning” skriver Mathias Berg, operativ chef TV4 och C More, i ett sms.

Tidigare i december övergick TV4 och C More i Telias ägo. Efter det har ett stort bråk uppkommit mellan Telia och Tele 2, som äger Com Hem, som handlar om att tv-kanalen vill omförhandla sitt avtal med operatören.

”Det är ett cyniskt spel som drabbar tittarna. Konflikten handlar helt enkelt om att Com Hem kräver nya rättigheter utan att betala för dem. Det här har inget med Telias köp av TV4 att göra” skriver Mathias Berg, operativ chef TV4 och C More, till Aftonbladet.

Com Hem: ”Inte upplever någon seriös förhandlingsvilja”

Parterna skyller på varandra och någon lösning på bråket verkar inte vara nära. Natten mellan den 10 december och 11 december kan en stor del av svenskarna mista flera av TV4:s kanaler. Aftonbladet har varit i kontakt med båda parterna som svarar via mejl och sms.

”Dessvärre pågår inga diskussioner alls, då vi inte upplever någon seriös förhandlingsvilja från Telia. De har skjutit på våra förhandlingar i över ett halvår, och därför har vi redan förlängt avtalet så långt det är möjligt. Com Hem planerar sedan länge genomföra en omfattande digitalisering av 1,6 miljoner hushåll under 2020, och det innebär att vi inte kan skjuta på förhandlingarna längre. Det berättade vi för TV4s ägare redan för ett halvår sedan, men trots det har de gång på gång skjutit på våra förhandlingar” skriver Louise Ekman, pressansvarig för Tele 2 i ett mejl.

Foto: Tele 2 Louise Ekman, pressansvarig för Tele 2.

TV4: ”Bara tittarna som förlorar”

TV4 sitter under måndagen i möten för att lösa problemet. Mathias Berg, operativ chef TV4 och C More, skriver så här i ett sms:

”Det stämmer inte alls att vi inte förhandlar, det är direkt felaktigt. TV4 förhandlar inte i media men har erbjudit en förlängning av avtalet till samma villkor som idag. Detta för att undvika konflikt. Det vore bättre att Com Hem förhandlade med oss och förlängde avtalet än att skriva debattartiklar och köpa helsidor i pressen. Det är bara tittarna som förlorar på deras opinionsbildning” skriver han.

TV4 kan släckas ner

I ett mejl från Tele 2:s pressansvarig, Louise Ekman, skriver hon att den andra parten inte är samarbetsvillig.

”Telias motvilja att förhandla visar att de istället vill begränsa antalet konkurrenter och därmed minska kundernas valfrihet. Imorgon den 10 december kl 23:59 går det förlängda avtalet ut, och Com Hem och Boxer har inte längre rätt att sända TV4. Vi beklagar detta djupt då det drabbar våra kunder, och vi gör allt vi kan för att få till en seriös förhandling med Telia” skriver hon.

Kommer det att släckas ner kanaler natten mellan tisdag och onsdag?

”Stämmer. Som sagt 23.59 imorgon tisdag, 10 december”

