SVT gör hyllningsprogram till Arne Weise

Den folkkäre tv-profilen blev 89 år

avLinn Elmervik

26 september 2019 07:32

SVT gör ett hyllningsprogram till Arne Weise efter hans död.

Det berättar programdirektör Jan Helin i SVT:s ”Morgonstudion”.

– Inom den närmaste tiden så kommer det ett minnesprogram med Arne Weise, säger han.

Arne Weise tände ljuset på julafton i SVT i 30 år.

Nu gör kanalen ett hyllningsprogram till den folkkäre tv-profilen.

– Vi har ett minnesprogram på väg ut. Det är lite oklart i talade stund när vi har det färdigt, men inom den närmaste tiden så kommer det ett minnesprogram med Arne Weise, säger Jan Helin i SVT:s ”Morgonstudion”.

”Unik medieröst”

Han hyllar samtidigt Weise och beskriver hans roll i den svenska tv-historien.

– Arne Weise tog en plats och var en unik medieröst. Man säger ofta det när man ska prata om stilbildare. I Arne Weises fall är det särskilt sant. Han fick en unik kontakt med sin publik, säger Jan Helin.

Utöver sina tre decennier var han julvärd för SVT:s sändningar på julafton var Weise programledare för programmet ”Ett med naturen” i tretton år. Under en kort period ledde han Sveriges Radios program ”Svensktoppen”. I dag är det också 63 år sedan han gjorde debut som programledare för ”Filmkrönikan”.

Blev 89 år

Arne Weise dog igår, 89 år gammal. Sonen Andreas Weise delade med sig av nyheten på Instagram.

”Idag på eftermiddagen sa vi farväl till vår älskade pappa när han lugnt och stilla somnade in i sin säng. Många har känt en samhörighet med vår pappa och ända in i det sista kände han värmen och kärleken han under åren fått av er - hans publik.

Vi ber er respektera vår tid av sorg och ge oss det utrymme som behövs under den kommande tiden”, skrev han.

